Poď hľadať svoju hviezdu - vítajú návštevníkov v Tihányiovskom kaštieli

Autor: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

„Nie ja nehovorím o horoskopoch“ bráni sa autor projektu, vedúci hvezdár Banskobystrickej Hvezdárne, astronóm Stanislav Kaniansky, a nechá nás prejsť popri paneloch s fotografiami, ktoré zachytávajú nočnú oblohu. Ich tajomné názvy môžu priblížiť záujemcom obsah. Zatmenie Slnka či Mesiaca, Južný nebeský pól či Výrazná polárna žiara. Tieto klenoty nazbierali profesionálni astronómovia či laici po celom svete. Stanislav Kaniansky sa veľmi hnevá, keď na jednom paneli stojí označenie ich pôvodcov mierne osočujúcim slovom – amatéri. Presnejšie Slovenský zväz astronómov amatérov. „Všetci sme v tejto oblasti profesionáli“.

Fotografie vznikli za mrazivých nocí vo všetkých kútoch Zeme a empiricky dokazujú, že obloha nie je čierna. Astronómovia odhadujú, že najmenej 8 000 až 9 000 hviezd sme schopní vidieť očami. Ráno o štvrtej, keď ideme do práce alebo na vlak, je nám najbližšia Venuša. Banskobystrická šikmá veža na námestí SNP mala jednu zimu tak nasmerované osvetlenie, že ožarovalo oblohu. Potom zaúradujú astronómovia. Vedia totiž presne ako nastaviť osvetlenie tak, aby sa nás deti v roku 2025 nespýtali čo sú to hviezdy. Práve ochrana oblohy a vesmíru je prácou astronómov. Keď za nimi vyjdete na Hvezdáreň, požičajú vám ďalekohľad a vidíte neviditeľné. Práve takáto akcia bude v sobotu 22. apríla o 9.00 h v Banskej Bystrici pod názvom Ide sa za hviezdami. A motto hvezdárov? Vzišli sme z hviezdy a do hviezd sa vrátime.

Taká je teda vychádzka za záhadami tajomného a fascinujúceho vesmíru na najnovšej prírodovednej výstave v Stredoslovenskom múzeu. Nerušené pozorovanie nočnej oblohy bez svetelného znečistenie, je už podľa slov koordinátorky Tihányiovského kaštieľa Dany Bardonovej skôr výnimočný zážitok než „všedná“ realita.