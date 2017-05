Začiatok obnovy Karloveskej radiály nie je známy, špekuluje sa o lete 2018

Mesto už má potrebné povolenia a čaká sa na ich právoplatnosť. Potom bude možné pripravované verejné obstarávanie na dodávateľa stavby predložiť ministerstvu dopravy na kontrolu a schválenie. Až následne sa môže začať proces verejného obstarávania. Od jeho dĺžky závisí, kedy sa začne s výstavbou. Informoval bratislavský magistrát.

Modernizovať sa má časť električkovej trate od tunela pod hradom po zastávku Damborského pri križovatke ulíc Mikuláša Schneidera Trnavského s Hanulovou v Dúbravke.

Podrobnosti nie sú známe

O postupe prípravy modernizácie Dúbravsko – Karloveskej radiály a spolupráci hovoril primátor Ivo Nesrovnal s vedením dotknutých mestských častí. „Oceňujem preto ústretový prístup starostky aj starostov dotknutých mestských častí – Karlova Ves, Dúbravka, Devín a Lamač. Dohodli sme sa na vzájomnej spolupráci pri príprave celého procesu,“ uviedol Nesrovnal. Pri rekonštrukcii bude dôležitá spolupráca mestských častí, napr. pri schvaľovaní povolení či povoľovaní prác v nočných hodinách, resp. počas víkendov a tam, kde si to vyžaduje technologický postup.

Podľa starostky Karlovej Vsi Dany Čahojovej bude rekonštrukcia mimoriadne zaťažujúca. Pred samotným rozhodnutím, či sa bude pracovať aj počas víkendov, sviatkov či noci musí podľa jej slov poznať harmonogram modernizácie aj názor občanov. „Je potrebné, aby hlavné mesto Bratislava pripravilo verejnú prezentáciu. Občanov treba informovať o rozsahu dopravných obmedzení počas rekonštrukcie električkovej trate a o riešení náhradnej autobusovej dopravy," uviedla Čahojová. Rekonštrukcia na niekoľko mesiacov skomplikuje verejnú i automobilovú dopravu nielen obyvateľom Karlovej Vsi, ale aj priľahlých mestských častí.

O obmedzeniach bude mesto informovať

Mesto prisľúbilo, že práce budú koordinované tak, aby bol negatívny dosah na cestujúcu verejnosť čo najmenší. Dopravné napojenie pre obyvateľov Karlovej Vsi, Dúbravky, Lamača, Devína a Devínskej Novej Vsi do centra mesta a späť zostane zachované a projekt bude rozdelený na viaceré etapy. Detaily však nie sú známe.

Električková doprava bude v čase rekonštrukcie trate nahradená autobusovou. Mesto uvažuje o vyhradení osobitých bus-pruhov. Práce sa dotknú aj trolejbusovej dopravy na Dlhé Diely, ktorá bude počas modernizácie križovatky Molecova a meniarne tiež obmedzená. Pocítia to aj vodiči osobných áut, pretože pre stavebné procesy a vyhradenie jazdného pruhu pre náhradnú autobusovú dopravu budú na uliciach Karloveská, Botanická a Nábrežie arm. gen. L. Svobodu zabraté jazdné pruhy.

Modernizácia trate

Celkovo sa má modernizovať 6 767 metrov trate, 26 nástupíšť vrátane 17 priecestí a 19 priechodov pre chodcov. Modernizácia sa bude týkať aj celej elektrickej infraštruktúry a počíta sa s výmenou 363 stožiarov trakčného vedenia. Pribudnú prístrešky a 34-tisíc metrov štvorcových zelenej plochy – s kríkmi, okrasnými trávami a rozchodníkmi.

Projekt by mal podľa odhadov stáť 67 miliónov eur. 85 percent prefinancuje Európska únia, päť percent mesto a desať poskytne štát.

Magistrát čelil kritike

Magistrát sa v uplynulých dňoch stal terčom kritiky pre pomalý postup pri príprave rekonštrukcie radiály. Mestský poslanec Branislav Kaliský pre agentúru SITA uviedol, že so stavebnými prácami tento rok nezačnú. Za problém označil začiatok verejného obstarávania aj zdĺhavú administratívu. Aj starostka Karlovej Vsi upozornila na to, aby rýchlosť prác nebola na úkor kvality. „Na obnovu tejto trate netrpezlivo čakajú nielen obyvatelia Karlovej Vsi, ale aj ostatných bratislavských mestských častí,“ povedala s tým, že ak s obnovou začnú v roku 2018, keď budú komunálne voľby, nebude to dobre. „Stavbu bude chcieť mesto čím skôr dokončiť a obávame sa scenára, aby to nebolo na úkor kvality,“ dodala starostka.