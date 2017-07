Fiľakovčanom pribudnú miesta na parkovanie

Vo Fiľakove sa rozhodli vybudovať sedemdesiat nových parkovacích miest. Do konca tohto roka by mali byť postavené dve nové parkoviská. Jedno z parkovísk by malo stáť na Ulici 1. mája, ktoré sa už začalo stavať. Toto parkovisko v centre mesta by malo byť pre pätnásť áut. Druhé parkovisko vyrastie na sídlisku Farská lúka, kde vznikne 56 parkovacích miest.

Mesto má dlhodobý problém s malým počtom parkovacích miest. Nové parkoviská by mali situáciu aspoň čiastočne zlepšiť. „Momentálne dokončujeme projektovú dokumentáciu. V lokalite na Farskej ulici je dlhodobý problém s parkovaním. Niekoľko rokov sme hľadali najvhodnejšie riešenie, kde nové parkovisko postaviť, nakoľko pozemky pred panelákmi nie sú vysporiadané a majú desiatky majiteľov,“ ozrejmil primátor Attila Agócs. Parkovisko postavia nakoniec medzi základnou školou a panelákmi. Okrem parkovacích miest tak pribudne aj nový prístup do školy.

Práce na parkovisku v centre mesta budú vykonávať zamestnanci Verejnoprospešných služieb mesta Fiľakovo. Mesto do stavby investuje 8-tisíc eur. V súčasnosti už prebieha osádzanie obrubníkov a parkovisko by malo byť dokončené v priebehu dvoch týždňov. Druhé parkovisko pri sídlisku bude mesto stáť 86-tisíc eur. Stavbu bude viesť externý dodávateľ. Stavať by sa mohlo začať v septembri s tým, že do konca roka by mohlo byť parkovisko dokončené. „Do konca roka chceme stavbu skolaudovať a odovzdať do majetku mesta,“ povedal Ivan Vanko, vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja mesta.

Nedostatok parkovacích miest trápi aj obyvateľov Parkovej a Sládkovičovej ulice. Samospráva preto zakázala parkovanie karavanov a dodávok, ktoré zaberajú miesta osobným autám. „Tento krok sme podnikli na podnet od obyvateľov. Po dohode s majiteľmi dodávok sme im dali rok na to, aby si našli iné miesto na parkovanie,“ dodal primátor Agócs.

Problémy spôsobujú aj turistické autobusy, ktoré nemajú vyznačené miesta a parkujú pred gymnáziom alebo na iných miestach, ktoré na to nie sú určené. Riešením by mala byť rekonštrukcia plochy pod Fiľakovským hradom, kde by sa vybudovalo aj parkovisko pre autobusy. Za účelom rekonštrukcie bol podaný projekt a v súčasnosti sa nachádza vo fázy obsahového hodnotenia. Cena parkovného v meste je stanovená na šesťdesiat centov za hodinu a vodiči si ho môžu zaplatiť aj prostredníctvom SMS.