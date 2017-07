Smutný z Novej Generácie: Kotleba je zlý hospodár a 'starý politik'

Svoje tvrdenia podložil niekoľkými príkladmi, na ktorých demonštroval hodnotenie pripravované s ekonomickým think-tankom INEKO, poslancami zastupiteľstva BBSK a zástupcami Domova sociálnych služieb (DSS) Slatinka.

„Už pomaly štyri roky sa živí mýtus, že predseda BBSK je dobrým hospodárom a že sa príkladne stará o kraj. Opakovane o sebe tvrdí, že práve on znížil zadlženie tohto kraja. Pravda je však taká, že sa zvýšili daňové príjmy tohto kraja o 84 miliónov eur. Na zníženie dlhu použil len 22 miliónov eur. Hodnota majetku BBSK však napriek tomu klesla na 162,7 milióna eur a teda svojimi rozhodnutiami majetok kraja znížil o viac ako päť miliónov eur,“ uviedol Smutný.

Zdôraznil aj to, že kraj prišiel o možné prostriedky z eurofondov nielen na opravy ciest, ale o financie prišli aj Domovy sociálnych služieb Slatinka a Ladomerská Vieska. Išlo o takmer štyri a pol milióna eur, ktoré mohli slúžiť na opravu schátraných budov. O zlom hospodárení predstaviteľov kraja poukázali na príklade DSS Slatinka. Tento sa snaží už desať rokov začleniť do spoločnosti postihnuté deti, vrátiť im slobodu a zodpovednosť tým, že ich presunie do domov v centre Lučenca, a tým im pomôcť začleniť sa do bežného života.

K tomuto malo slúžiť aj 2,3 milióna eur z európskych fondov na základe projektu vypracovaného DSS Slatinka, kde sa kraj mal podieľať sumou 120-tisíc eur. Tento projekt bol ešte v roku 2013 schválený zastupiteľstvom BBSK. „Súčasný župan tento projekt odmietol podpísať a práve preto sa sedem budov nemohlo zrekonštruovať. Priamym dôsledkom jeho rozhodnutia bolo, že dnes musí kraj investovať približne 114-tisíc eur na nevyhnutnú opravu len jednej budovy,“ skonštatoval predseda Novej Generácie.

"Týmto predstavujeme Mariana Kotlebu ako župana, ktorý sa počas štyroch rokov okrem rodinkárstva, straníckeho klientelizmu a predvolebných lží prezentoval ako zlý hospodár, neschopný efektívne riadiť krajskú samosprávu“, dodal na záver Smutný.