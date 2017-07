Pezinok začína opäť bojovať proti snahám vybudovať kontroverznú skládku

„Vedenie mesta a občania mesta Pezinok s veľkými obavami sledujú ďalšiu snahu štátnych orgánov, konkrétne Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), o legalizáciu skládky odpadov v lokalite Nová jama v Pezinku,“ uviedol vo vyhlásení primátor Oliver Solga. Občanov a občianske združenia, ktoré nesúhlasia s vybudovaním skládky, vyzval, aby svoj nesúhlas vyjadrili ako účastníci konania do 18. augusta. Štátne orgány vyzval, aby zohľadnili dlhodobo odmietavý postoj občanov a akceptovali skutočnosť, že ich kladné rozhodnutie by malo nielen negatívne vplyvy na životné prostredie, ale bolo by aj hrubým porušením Územných plánov mesta Pezinok a Bratislavského samosprávneho kraja. „Vedenie mesta i občania Pezinka sú pripravení využiť všetky svoje zákonné práva a formy protestov proti legalizácii skládky v Novej jame,“ zdôraznil Solga.

Najvyšší súd v máji 2013 zmenil predchádzajúce rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave tak, že rozhodnutie SIŽP, ktoré povolilo výstavbu skládky, zrušil. Ako dôvod uviedol, že nebol dodržaný procesný postup, ktorý by umožnil verejnosti zapojiť sa do rozhodovacieho konania. Orgánom SIŽP sa tak prípad vrátil na opätovné rozhodovanie, ktorého účastníkom budú musieť byť od začiatku aj Pezinčania. Ako pre agentúru SITA uviedol Solga, SIŽP „už začala konanie vo veci schvaľovania skládky“. „Dnes už SIŽP musí akceptovať nielen účasť mesta a verejnosti na procese povoľovania skládky, ale najmä územné plány mesta Pezinok a Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré skládku v Novej jame nepovoľujú,“ uzavrel primátor Pezinka.