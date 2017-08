Takto si J&T RE predstavuje nové centrum Bratislavy, žiada štatút významnej investície

Nové električkové trate, most cez Dunaj pre peších, kongresové centrum, tisícky nových bytov aj kancelárskych priestorov. Developer J&T Real Estate predstavil koncept Spojená Bratislava a svoje plány na najbližšie roky. Za cieľ si kladie vybudovanie nového centra na oboch stranách Dunaja a jeho prepojenie kvalitnou verejnou dopravou. Požiadal o štatút významnej investície, čo by v prípade jej získania realizáciu značne urýchlilo aj zlacnelo.



Ďalšie pokračovanie komplexu Eurovea.

Spoločnosť stavia po celej Bratislave a v uplynulých rokoch sa jej činnosť sústredila aj na dunajské nábrežie. V pláne je pokračovanie komplexu Eurovea či vybudovanie novej petržalskej štvrte Nové Lido oproti.

„Sme presvedčení, že aktivizáciou a oživením prepojeného nábrežia na ľavom brehu, cez existujúci River Park, Zuckermandel, Staré Mesto a Euroveu, a vytvorením živej nábrežnej zóny v rozvojovom území Nové Lido, sa centrum mesta môže postupne „preliať” cez zónu Pribinova na pravý breh Dunaja a pritiahnuť tak doteraz izolovanú Petržalku bližšie k mestu,“ uviedol Peter Korbačka z J&T Real Estate.

Električka aj nový peší most

V lokalite pribudne vyše 4-tisíc nových bytov, štvrť milióna metrov štvorcových kancelárskych priestorov, šesť hektárov zelene či 35-tisíc metrov štvorcových verejných priestorov. Náklady investor odhaduje na 1,2 miliardy eur.

Centrálnu os, ktorá prepája protiľahlé hlavné námestia pri Eurovei v existujúcej zóne Pribinova a v zóne budúceho Nového Lida, označuje investor za hlavný urbanistický motív rozvoja nábreží na oboch stranách Dunaja. Jej zhmotnením by mal byť nový peší most.

Spoločnosť už pred časom vyjadrila verejný záväzok významne sa finančne podieľať na rozvoji električkových tratí v Bratislave. Aktuálny návrh predpokladá do roku 2022 vybudovanie nových električkových tratí Ružinovskej a Petržalskej radiály. Konkrétne v úseku Košická v dĺžke 2,7 kilometra a v úseku Petržalka jeden a pol kilometra. Pribudnúť by malo osem nových zastávok. Električka by mala v budúcnosti prechádzať jadrom ľavobrežného centra mesta medzi komplexom Eurovea a Slovenským národným divadlom, ako aj cez pravobrežné centrum na Novom Lide, a navzájom ich prepájať.

Štatút významnej investície

Na oplátku žiada investor štatút významnej investície. „Z pohľadu výšky investície a vytvorenia pracovných miest náš zámer vysoko presahuje kritériá pre udelenie tohto štatútu. Chceme však vysvetliť verejnosti aj ďalšie prínosy Spojenej Bratislavy pre hlavné mesto aj celé Slovensko, ktoré by realizácia takého, pre Bratislavu zásadného projektu, priniesla,“ vysvetlil výkonný riaditeľ J&T Real Estate Pavol Pelikán.



Návrh budúceho kongresového centra.

Získanie štatútu by urýchlilo byrokraciu aj ušetrilo pri poplatku za rozvoj. „Významná investícia neznamená obídenie povoľovacích procesov alebo zníženie objemu finančných prostriedkov, ktoré budú smerovať do rozvoja daného územia. Skôr naopak, povoľovací proces musí byť dodržaný a výška plánovaných investícií do územia vysoko presahuje objem poplatkov za rozvoj alebo vyvolaných investícií,“ dodal Pelikán.



Pohľad od Šafárikovho námestia.