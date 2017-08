Náhrada za PKO sa blíži k výstavbe

Komplex, ktorý na nábreží Dunaja nahradí budovu bývalého Parku kultúry a oddychu, je o krok bližšie k svojej realizácii. Prvá časť projektu vstúpila do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Do ďalšej časti tohto projektu bude patriť aj budova planetária v tvare červenej dunajskej kvapky. Návrh, ktorý po svojom zverejnení vyvolal vlnu kritiky, rozdeľuje Bratislavčanov aj naďalej. Kedy bude planetárium stáť, je však stále vo hviezdach.

Výstavba komplexu nadväzujúceho na River Park sa priblížila, developer Cresco Group by chcel začať s budovaním jeho prvej časti v roku 2019. Dokončenie plánuje o dva roky neskôr. Proces EIA predchádza územnému a stavebnému konaniu, jeho výsledkom bude stanovisko rezortu životného prostredia. Obsahovať bude podmienky, ktoré musí developer splniť. Navrhovateľom zámeru je firma WOAL, ktorej spoločníkmi sú podľa obchodného registra dve firmy sídliace na Cypre.

Ďalšie dva bloky komplexu vybuduje developer J&T Real Estate, ktorý má pod palcom aj kontroverznú „kvapku“. Detaily jej výstavby zatiaľ spoločnosť tají. „O podrobnostiach projektu vás budeme samozrejme včas informovať. V tejto chvíli podrobnosti projektu nebudeme zverejňovať,“ reagovala hovorkyňa spoločnosti Daniela Stričková. Na otázku, či je zverejnený návrh definitívny, alebo sa bude ešte nejako meniť, neodpovedala.

Na mieste legendárneho PKO

Komplex v lukratívnej časti hlavného mesta bude zahŕňať byty aj polyfunkčné objekty. Lokalita sa nachádza len na skok od centra na nábreží Dunaja. Nové budovy vzniknú na mieste, kde kedysi stálo legendárne PKO. Proti jeho zániku protestovali obyvatelia mesta aj aktivisti. Petíciu proti búraniu podpísali tisíce ľudí, iniciatíva však bola zbytočná. Búracie práce sa začali koncom roka 2015, krátko po zverejnení návrhu nového projektu na pozemku bývalého PKO.

Za jeho zachovanie bojovala aj mestská poslankyňa Katarína Šimončičová. Do diania okolo tejto lokality sa plánuje zapojiť opäť. „Rozhodne to budeme pripomienkovať v procese EIA, chceme dosiahnuť, aby aspoň časť nábrežia patrila verejnosti a nie na súkromné účely. Neskutočne ma hnevá a uráža, že v našom meste udáva tón cyperská firma a nikomu to neprekáža,“ povedala Šimončičová pre Pravdu.

Na obavy, že lokalitu nebudú môcť naplno využívať bežní občania, sme sa chceli spýtať konateľa firmy WOAL Jána Krnáča. Jeho reakciu sa nám nepodarilo získať.

Planetárium v tvare kvapky

Projekt bude zahŕňať byty aj polyfunkčné budovy, verejnosti však najväčšmi udrelo do očí plánované planetárium v tvare červenej kvapky. Šimončičová to pozitívne nevidí. „Mňa nezaujíma planetárium, zaujímalo ma PKO. Planetárium nám nenahradí kultúru, ktorá tu teraz nemá vôbec žiadny priestor,“ krúti hlavou poslankyňa.

Návrh planetária sa nestretol ani s pochopením verejnosti a aj po dvoch rokoch sú reakcie obyvateľov mesta rozpačité. Ružinovčan Vlado (24) vidí „kvapku“ ako mrhanie potenciálom v atraktívnej lokalite. „Okolo nej majú byť postavené bloky obytných budov, čiže priestor, ktorý mohli konečne využiť pre nejakú poriadnu verejnú budovu s kultúrnym využitím, zastavajú bytovkami, kde bude väčšina priestorov súkromných, okrem zopár predražených podnikov a obchodov na prízemí. Takto tam budú namiesto širokej verejnosti chodiť len obyvatelia blokov a zopár športovcov na nábreží,“ myslí si. „Ale na Slovensku sa verejné budovy ako knižnice, kultúrne centrá alebo divadlá nestavajú, čiže je to čistá utópia,“ mieni.

Iní obyvatelia mesta dávajú projektu šancu. „Zdá sa mi to zaujímavé, trošku drzé, keďže to odpútava pozornosť od Hradu, ktorý je z pohľadu druhého brehu dominantou. Ale nevadilo by mi to. Podľa mňa tu niečo také chýba. Ak by to bolo kvalitne spravené, mohli by to obdivovať aj z Twin City linera (lodná linka premávajúca po Dunaji, pozn. red.),“ nádeja sa Bratislavčan Michal.

Náš denník sa pokúsil získať aj názor primátora Iva Nesrovnala. „Hlavné mesto neustále kontroluje napĺňanie zmluvných podmienok s investorom projektu a záleží mu na tom, aby podmienky boli dodržiavané na oboch zmluvných stranách. Zároveň mesto s investorom dlhodobo komunikuje o jeho investíciách do verejných priestranstiev,“ odpovedala Veronika Šafáriková z bratislavského magistrátu na otázku, či sa primátorovi návrh planetária páči.

„Kvapka“ bude mať kapacitu 140 návštevníkov, slúžiť má na popularizáciu rôznych prírodných vied, ale aj na koncerty, divadelné predstavenia či konferencie. Obyvateľom i návštevníkom mesta majú poslúžiť vyhliadka na Dunaj a prístup k vode, verejné terasy a moderná knižnica.