Záťah na nelegálnom vrakovisku v Kláštore pod Znievom, polícia odváža autá

Zároveň začala trestné stíhanie pre enviromentálnu a ekonomickú trestnú činnosť. Majiteľ pozemku, ktorý tam desiatky áut zhromaždil najmä za posledné dva roky tvrdí, že nič zlé neurobil, vraj len pomáhal kamarátom z Anglicka. Väčšina áut má britské poznávacie značky.

Z pozemku v Kláštore pod Znievom by malo byť odvezených do 60 vozidiel. Mnohé vyzerajú nabúrané, z niektorých sú už len torzá. Okrem nich je na pozemku, ktorý je neďaleko lesa veľký neporiadok, zhromaždené súčiastky z vozdiel, zvyšky karosérií, dodávky, ale aj ťažšie mechanizmy, či autobusy. Polícia na sociálnej sieti zverejnila, že je to nelegálne vrakovisko, kde sú „desiatky aút, znečistená príroda, bordel neskutočných rozmerov“.

Policajnú akciu spustila kontrola, ktorú ešte v apríli inicioval Okresný úrad z Martina, kam prišiel anonym, že v Kláštore má dochádzať k porušovaniu zákona o životnom prostredí. Podozrenie je aj z neoprávneného podnikania.

Nelegálne vrakovisko, kde boli desiatky nepojazdných vozidiel a súčiastok v Kláštore pod Znievom, hneď pod lesom. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

„Nie je tu oficiálne povolený sklad alebo servis áut. Autá, keď ich odhlásite z evidencie, musia byť zlikvidované v priestoroch, ktoré sú na to určené a následne to oznámiť policajnému dopravnému inšpektorátu. To sa tu nedeje, tie autá sa tu hromadia, sú tu značky zahraničných áut, ktorých pôvod vôbec nepoznáme, ktoré sa tu rozoberajú a následne pravdepodobne predávajú ďalej, takže tu ide pravdepodobne aj o nelegálny predaj súčiastok,“ povedal prednosta Okresného úradu v Martine Marcel Maťovčík.

Majiteľ vrakoviska sa obhajuje: Nezarábam na tom

Pozemok, na ktorom jeho majiteľ hromadil posledné dva roky autá a najmä stav, v akom bol, prekážal aj ľuďom z okolia. „Úrady s tým nemohli nič robiť. Robil si, čo chcel. Mám tam neďaleko pozemok, aj by som ho chcel predať, no nedalo sa,“ uviedol Juraj, majiteľ blízkej nehnuteľnosti.

Majiteľ pozemku, ktorý polícia označila ako nelegálne vrakovisko, Jaroslav Pyšný si nemyslí, že robí niečo nelegálne a sťažuje sa, že autá sú pri odvoze poškodzované. Tvrdí, že autá, ktoré boli uskladnené na jeho pozemku, mu nepatria. Mieni tiež, že prostredie neznečisťuje. Vraj nie je obvinený, ale svedok.

„Autá ktoré sú v Kláštore pod Znievom, majú evidenčné tabuľky anglických občanov. Polícii som dal telefónne čísla majiteľov,“ povedal Jaroslav Pyšný.

Autá, mnohé nepojazdné vraky odvážali v utorok z nelegálneho vrakoviska. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Kým úrady vidia problém aj v tom, že z rozobratých áut predáva cez inzeráty súčiastky, Pyšný tvrdí, že na tom nezarába, robí len sprostredkovateľa. „Keď sa nedajú opraviť, zavolám majiteľovi do Anglicka a keď mi povie – Jarko daj ich na inzerát, tak sa snažím ich predať. Peniaze im potom odovzdám,“ vraví Pyšný.

Počas policajnej akcie prišiel k pozemku s autami v Kláštore pod Znievom aj jeden zo zákazníkov, ktorý hovoril, že si odtiaľ cez inzerát kúpil svetlá na octaviu. Nespĺňali však slovenské, ale anglické normy, preto boli nepoužiteľné. Chcel ich vrátiť a žiadať naspäť peniaze.

Autá, ktoré polícia dáva z pozemku odviezť, nejdú na likvidáciu, ale bude sa zisťovať ich pôvod. Okrem polície a prokuratúry bude v konaní pokračovať aj okresný úrad, ktorý chce urobiť kontrolu pozemku, či z áut neunikali do pôdy chemikálie.