Pre opravu trate uzatvárajú prejazd križovatkou Mickiewiczova-Špitálska

Pre opravu električkovej trate na Špitálskej ulici v hlavnom meste SR Bratislave oddnes uzatvárajú prejazd križovatkou Mickiewiczova-Špitálska ulica. Dotkne sa to liniek mestskej hromadnej dopravy s označením 207, 208, N53 a N70. Dopravný podnik Bratislava o tom informuje na svojej oficiálnej webovej stránke. Vjazd do ulice budú mať len obyvatelia a prevádzky, ktoré tu sídlia.

Linka číslo 207

Linka 207 bude jazdiť v smere od ŽST Železná studienka od zastávky Kvačalova po trase Svätoplukova, Mlynské nivy, Ulica 29. augusta, Mickiewiczova na Kollárovo námestie, kde sa od tejto zastávky napojí na svoju trasu. Obsluhovať nebude zastávky Karadžičova, Americké námestie, obslúži zastávky, Kulíškova, Cvernovka, Svätoplukova, Autobusová stanica, Cintorínska a Špitálska. V smere na Zimný štadión bude cestujúcich táto linka voziť od zastávky Kollárovo námestie po trase Mickiewiczova, Ulica 29. augusta, Mlynské nivy, Svätoplukova, Záhradnícka, kde sa od zastávky Kvačalova napojí na svoju trasu. Neobslúži zastávky Mickiewiczova, Karadžičova, obslúži zastávky Špitálska, Ul. 29. augusta, Autobusová stanica, Svätoplukova, Cvernovka a Kulíškova.

Linka číslo 208

Uzatvorenie prejazdu sa dotkne aj linky číslo 208, v smere Šulekova cestujúcich odvezie od zastávky Kulíškova po trase Záhradnícka, Karadžičova, Legionárska, Račianske mýto, Radlinského, Kollárovo námestie, kde sa napojí na svoju trasu. Neobslúži zastávky Karadžičova a Americké námestie, obslúži zastávky Krížna a Blumentál. V smere na Mliekárensku bude jazdiť od zastávky Kollárovo námestie po trase Radlinského, Americké námestie, Záhradnícka, kde sa od zastávky Karadžičova napojí na svoju trasu. Obsluhovať nebude zastávku Mickiewiczova, obslúži náhradnú zastávku Americké námestie.

Nočná linka číslo N53

Nočná linka číslo N53 v smere na Hlavnú stanicu bude jazdiť od zastávky Legionárska po trase Vazovova, Radlinského,Ko­llárovo námestie, kde sa napojí na svoju trasu. Neobslúži zastávku Americké námestie, obslúži zastávku Blumentál. V smere na Vajnory bude jazdiť od zastávky Kollárovo námestie po trase Radlinského, Americké námestie, Krížna, kde sa od zastávky Odborárske námestie napojí na svoju trasu. Neobslúži zastávku Mickiewiczova, obslúži náhradnú zastávku Americké námestie.

Nočná linka číslo N70

Pre uzavretú križovatku bude linka s označením N70 jazdiť v smere na Hlavnú stanicu od zastávky Kvačalova po trase Karadžičova, Krížna, Vazovova, Radlinského, Kollárovo námestie, kde sa napojí na svoju trasu. Neobslúži zastávky Karadžičova, Americké námestie obslúži zastávky Krížna, Legionárska a Blumentál. V smere na Dolné hony odvezie ľudí N70 od zastávky Kollárovo námestie po trase Radlinského, Americké námestie, Záhradnícka, kde sa od zastávky Karadžičova napojí na svoju trasu. Obsluhovať nebude zastávku Mickiewiczova, obslúži náhradnú zastávku Americké námestie.

Trať chcú opraviť do polovice novembra

Električkovú trať by chcel mať Bratislavský samosprávny kraj dokončenú predbežne do 15. novembra. Tieto práce sa však týkajú len opravy električkovej trate, výmeny koľají a napájacích vedení a ich súčasťou nie je budovanie plánovanej zastávky. Zastávka mestskej hromadnej nebude nakoniec tam, kde ju pôvodne navrhovali. Návrh na zastávku bol na Špitálskej 33, nie veľmi ďaleko od dočasnej zastávky Kamenné námestie. Tento návrh sa však stretol s námietkami od obyvateľov, ktorí na tomto mieste žijú. Zatiaľ nie je isté, kde nová zastávka bude. DPB reagoval, že to, kde by zastávka mohla byť, je v štádiu riešenia.