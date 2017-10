Popálenie ženy na sále v trebišovskej nemocnici je záhadou

Počas pôrodu cisárskym rezom sa žena začala sťažovať na pálenie v dolnej oblasti tela. Zapríčinila ho horiaca podložka pod ňou, ktorá sa vznietila zatiaľ z nezistených dôvodov. Oheň mal rodičke spôsobiť popáleniny druhého a tretieho stupňa na 30 percentách tela. Lekári ho uhasili a v pôrode pokračovali na vedľajšom lôžku. Dieťa sa narodilo v poriadku, matku premiestnili na kliniku popálenín v nemocnici Košice – Šaca.

Hovorca spoločnosti Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Trebišove prevádzkuje, Tomáš Kráľ informoval, že stav pacientky je stabilizovaný. Podľa neho nešťastie zavinilo vznietenie výparov dezinfekčného roztoku. Ako k tomu mohlo dôjsť, nevedno. „Nemocnica overuje všetky možné príčiny tejto nešťastnej udalosti. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by použité medicínske prístroje mali technickú poruchu alebo že by boli zanedbané štandardné postupy pri vykonanej operácii. Aj keď sú takéto prípady neobvyklé, vieme, že sa občas stávajú. Naším cieľom je zistiť príčinu a podľa toho prípadne prijať nápravné opatrenia,“ informoval Kráľ.

Dlhoročný gynekológ a pôrodník z juhu stredného Slovenska si netrúfa odhadnúť, ako sa to mohlo stať. „V súčasnosti je to na sálach niečo nevysvetliteľné,“ zdôraznil. Nevie si predstaviť, ako mohli horieť výpary z dezinfekčného roztoku, pretože už sa nepoužívajú roztoky s vyšším obsahom benzínalkoholu, ktoré sú horľavé. Pri cisárskom reze sa používajú elektrické nožnice. Nevedel odpovedať ani na to, či oheň mohla vyvolať prípadná iskra, ktorá mohla vzniknúť zo skratu.

„To, čo sa stalo, je mimoriadne vzácne. Robím v tejto oblasti už desiatky rokov, mám za sebou okolo 10-tisíc pôrodov, no ešte sa mi nič také nestalo,“ podčiarkol gynekológ z Bratislavy. Udalosť považuje za záhadu, za ktorou podľa neho stojí skôr technická chyba. Nevylúčil dokonca ani samovznietenie.

Viceprezident Slovenskej komory psychológov Karol Kleimann si myslí, že dôsledky pre rodičku budú traumatické. „Už samotný pôrod je silne emočná udalosť a ak sa pritom stane niečo mimoriadne, ako v tomto prípade, môže to priniesť ďalekosiahle následky. Ich rozsah bude závislý aj od toho, ako žena zvláda záťažové situácie,“ myslí si Kleimann.

Psychológ Miroslav Kohuťár doplnil, že trauma z pôrodnej sály sa môže objavovať v snoch mladej ženy alebo pri informáciách z médií o pôrodoch a deťoch, ktoré v živote bude počúvať. „Viesť to u nej môže k poruchám pozornosti, koncentrácie, ale aj k plaču a ďalším emóciám,“ zdôraznil Kohuťár. Podľa neho by nemocnica mala matke poskytnúť dlhotrvajúcu psychologickú po­moc.

Prípadom sa zaoberá polícia, hoci trestné oznámenie nik nepodal. „Na základe medializovaných informácií začala polícia vo veci konať z úradnej povinnosti (ex-offo) pre podozrenie zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví,“ povedala hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.

Trebišovskú nemocnicu začal preverovať aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „V minulosti už úrad prešetroval niekoľko prípadov, ktoré súviseli s popálením pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V týchto prípadoch išlo napríklad o chybu prístrojov,“ spresnila jeho hovorkyňa Andrea Pivarčiová.