Štiavnický Mikuláš robí deťom radosť už polstoročie

„Mám naozaj perný deň. Už o pol desiatej idem navštíviť a obdarovať postihnuté deti, potom zamierim na detské oddelenie v banskoštiavnickej nemocnici, kde sa darčeky ujdú nielen malým pacientom, ale aj lekárom a ošetrujúcemu personálu. V programe mám aj návštevu lekárne či predajne. Popoludní ma už bude čakať koč ťahaný koňmi, ktorý ma s Čertíkom Bertíkom odvezie na Námestie Svätej Trojice, kde nás čaká bohatý program. Bude pokračovať aj vo štvrtok,“ predstavuje svoj mikulášsky deň Miroslav Kyjovský.

Onedlho 68-ročný rodák z Banskej Štiavnice obveseľuje mladých aj starších už päť desaťročí za sebou. K úlohe Mikuláša sa dostal už ako sedemnásťročný. „Boli sme šiesti súrodenci a rodičia nás učili poslušnosti aj potrebe obdarúvať sa a pomáhať si. Nejako to vo mne zostalo. Prvýkrát som bol Mikulášom v klube mladých, kde sme sa vtedy s kamarátmi schádzali,“ spomína na začiatky svojho účinkovania.

„Mikulášovať“ začínal v teplákoch

Jeho prvým kostýmom boli červené tepláky a škraboška na tvári, ktorú si sám vyrobil. Vtedy obdarúval priateľov jabĺčkami či orieškami, za čo od dievčat dostal bozk na líce. Zapáčilo sa mu to a v „mikulášovaní“ pokračoval. V ďalších rokoch zamieril už aj na sídlisko, kde býval, posledné štvrťstoročie chodí aj do mesta, najmä do jeho centrálnej časti. Mikulášom však bol už aj v iných mestách.

V roku 1976 mu v závode Pleta, kde vtedy pracoval, navrhli návrhárky mikulášsky kostým, ktorý mu vydržal až do predvlaňajška. Súčasný kostým, zložený z plášťa a doplnený mikulášskou čiapkou biskupskou mitrou, si zadovážil s finančným prispením mesta. Bradu si lepiť nemusí, jeho vlastná sa mu časom postriebrila a keďže si ju necháva rásť, pripomína naozajstného Mikuláša.

V kostýme už pána Kyjovského pozná každý Banskoštiavničan. Jeho program býva počas 6. decembra, no aj na ďalší deň taký bohatý, že ledva stíha pripraviť pre deti darčeky. „Pomáha mi mesto, no aj sponzori. Dnes je už bežné, že si ma ako Mikuláša objednajú do rôznych firiem či inštitúcií, kde pre zamestnancov nakúpia darčeky, ktoré im potom rozdávam. Prináša to úžasnú atmosféru,“ vykresľuje.

Za čerta sa najprv vybral syna

Pri Mikulášovi však nesmie chýbať čert. Platí to aj v prípade toho banskoštiavnického. V minulosti Miroslavovi Kyjovskému v úlohe čerta asistoval jeho syn, potom aj synov kamarát, neskôr ďalší chlapík, ktorý vraj aj trochu pekelníka pripomínal. Ostatných desať rokov mu v tejto úlohe pomáha 58-ročný priateľ Štefan Balko, ktorý vyrastal v susednom paneláku v Banskej Štiavnici.

„Ako dieťaťu sa mi Mikuláš a atmosféra okolo neho, samozrejme, páčili. Neskôr som sa dozvedel, že Mikulášom je Mirko Kyjovský. Keď ma pred asi desiatimi rokmi oslovil, či by som nebol ochotný robiť mu čerta, s radosťou som súhlasil. Rád rozdávam deťom radosť. Z potuliek s Mikulášom po Banskej Štiavnici mám úžasné zážitky,“ hovorí Balko.

Neopakovateľné a jedinečné

Tento rok je pre štiavnického Mikuláša výnimočný. Uvedomil si, že je už okrúhlym – päťdesiatym, čo rozdáva deťom radosť v mikulášskom šate. Splnil si tak cieľ a záväzok, ktorý pred časom dal sám sebe. Že Mikuláša bude v Banskej Štiavnici robiť celých päťdesiat rokov. Mikuláša, ktorého nosí v sebe, ale na klinec nezavesí. Ako zdôrazňuje, ak mu bude slúžiť zdravie, rád bude pokračovať. Pridáva sa aj čert. „Ak zdravie a okolnosti nebudú proti, budem aj naďalej robiť Mikulášovi garde,“ usmieva sa Balko.

Dnes čaká na banskoštiavnického Mikuláša aj milá udalosť. Zapíšu ho do slovenskej knihy rekordov ako najdlhšie slúžiaceho Mikuláša na Slovensku.

Prečo to stále robí a prečo ho úloha Mikuláša aj po desaťročiach stále baví? „Na to je odpoveď veľmi jednoduchá. Nepoznám totiž nič krajšie, ako radosťou rozsvietené detské očká. Keď berú do rúk mikulášske darčeky, je to niečo neopakovateľné a naozaj jedinečné,“ odpovedal Miroslav Kyjovský.