Developeri stiahli žiadosti o štatút významnej investície v Bratislave

Spoločnosti HB Reavis Group a J&T Real Estate žiadosti o štatút významnej investície na svoje projekty v Bratislave stiahli. Informoval o tom podpredseda vlády pre investície Peter Pellegrini (Smer) po rokovaní so zástupcami oboch developerov a primátorom hlavného mesta Ivom Nesrovnalom. Vláda sa žiadosťami mala zaoberať na stredajšom výjazdovom rokovaní v Bratislave.

Pellegrini tlak verejnosti označil za populistický. Podľa jeho slov hlavné mesto prišlo o možnosť získať veľkú investíciu v relatívne krátkom časovom horizonte. „V horizonte siedmich rokov by v Bratislave mohol nastať boom a investície mohli skokovo posunúť hlavné mesto dopredu," povedal.

„Ja osobne som sa tešil, že príde veľký impulz, ktorý naše mesto posunie dopredu a Bratislava sa bude môcť chváliť, že vznikli ďalšie veľké štvrte, ktoré prepojili mesto a ľudí s riekou,“ dodal Pellegrini. Podľa jeho slov hlavnému mestu chýbajú kongresové centrum, parkovacie domy či nové električkové vetvy. Bratislavu označil za krásnu, ale zaspatú krásavicu na Dunaji. Preto podľa vlastných slov neváhal a keď prišli žiadosti od developerov, začal ich Pellegriniho úrad podľa zákona spracovávať.

Po vlne nevôle zo strany bratislavských poslancov aj verejnosti vznikol podľa podpredsedu vlády obraz, ktorý ohrozuje reputáciu oboch investorov. „Hovorilo sa o nich ako o zločincoch, ktorí chcú niečo ukradnúť,“ povedal Pellegrini. To bol dôvod, prečo sa investori rozhodli svoje žiadosti stiahnuť a vláda ich tak v stredu na rokovaní venovanom Bratislave, prerokovávať nebude.

Kritika malej politiky

Podľa Pellegriniho bude v budúcnosti potrebné zmeniť zákon o významných investíciach. „Veľmi ma mrzí, že veľká časť bratislavských poslancov vyjadrovala ostro svoj postoj, a to hlavne odmietavý, bez toho, aby si poriadne vypočuli argumenty investorov,“ povedal Pellegrini s tým, že ich politikou je zásadne iba byť proti niečomu bez ohľadu na to, či si to občania želajú. Pellegrini označil bratislavských poslancov Jána Budaja, Gábora Grendela a Ondreja Dostála za „Troch kráľov“. Podľa jeho slov sú na čele petície proti udeleniu štatútu týmto projektom. „Pevne dúfam, že nám títo Traja králi predstavia svoj vlastný projekt rozvoja hlavného mesta,“ povedal. „Aj pri veľkých investíciách treba buchnúť po stole a prekričať tých krikľúnov,“ dodal Pellegrini s tým, „že jeden tu ochraňuje žabu, druhý dážďovku a diaľnicu nevieme postaviť 20 rokov“.

Lákali na lanovku aj nové električkové dráhy

Investor projektu Stanica Nivy, spoločnosť HB Reavis, požiadal o štatút na jar. Ako doplnkové riešenie dopravy navrhol vybudovanie lanovej dráhy cez Dunaj. V lete o štatút požiadala aj spoločnosť J&T Real Estate pre svoj projekt pod názvom Spojená Bratislava. Spoločnosť deklarovala, že sa chce finančne podieľať na rozvoji električkových tratí v Bratislave. Zámer viesť dráhu popred Slovenské národné divadlo, sa však s nadšením verejnosti nestretol.

O štatút sa môže uchádzať investícia v hodnote nad 100 miliónov eur, ktorá zároveň prinesie viac ako 300 pracovných miest a je vo verejnom záujme.

Developeri tvrdili, že o štatút požiadali najmä pre zrýchlenie celého procesu výstavby. V prípade jeho získania by bol nadradeným stavebným orgánom Okresný úrad. Stavby by však zároveň nepodliehali poplatku za rozvoj a investori by mali možnosť pozemky vyvlastniť.

Bratislavské mestské časti Ružinov, Staré Mesto a Petržalka, rovnako ako aj mestské zastupiteľstvo sa postavili proti udeleniu štatútu.