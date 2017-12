Bratislava dostane milióny na opravu ciest

Za 10 miliónov eur by mala Bratislava opraviť deväť cestných radiál dôležitých aj pre tých, čo do mesta denne dochádzajú. Ide o Panónsku a Dolnozemskú cesta v Petržalke, Brniansku, Hodonínsku a Lamačskú v smere na Záhorie, Račiansku a Bajkalskú. Hradskú vo Vrakuni čaká rozšírenie mosta a kruhového objazdu. Práce sa začnú na budúci rok, hneď ako to počasie dovolí. Ďalšie tri milióny, z toho dva vo forme pôžičky, sú vyčlenené pre mestskú časť Staré Mesto, ktorá dá do poriadku cesty v centre.

„Každé hlavné mesto je akousi pomyselnou vstupnou bránou do krajiny. Akosi sa udomácnila politická fáma, že moje vlády a dokonca ja osobne nemáme radi svoje vlastné hlavné mesto,“ povedal predseda vlády Robert Fico (Smer). Toto rokovanie podľa jeho slov potvrdilo, že má záujem, aby sa metropola menila v súlade s tým, ako sa ekonomicky krajine darí. "Ide o prvý krok k lepšej kondícii mesta a som presvedčený, že nebude posledným. Bratislava si pozornosť vlády zaslúži,“ zdôraznil premiér.

Primátor Ivo Nesrovnal označil rokovanie za dôležitý zlom vo vzťahu kabinetu a hlavného mesta. „Vláda a Bratislava vedia mať vecný a konštruktívny vzťah, vieme spolupracovať. Výsledkom je viac ako 30 uznesení, ktoré vláda prijala. To najdôležitejšie pre Bratislavu je doprava. Som rád, že na konci roka 2018 bude mať hlavné mesto najlepšie cesty, aké kedy malo,“ povedal Nesrovnal.

Oprava divadla

Vláda pomôže aj s nevyhnutnými opravami historickej budovy Slovenského národného divadla. Minister financií dostal za úlohu do konca marca budúceho roka nájsť na opravy 980-tisíc eur. O dva roky si SND pripomenie storočnicu od založenia. „Historická budova SND potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu, aby sme aj naďalej vytvorili priestor pre pôsobenie našich umeleckých súborov v technických, prevádzkových a estetických kritériách zodpovedajúcich podmienkam 21. storočia,“ reagoval generálny riaditeľ SND Marián Chudovský. Spolu s ministerstvom kultúry pracujú na tom, aby budova plynulo prešla do pripravovanej rekonštrukcie. „Potrebujeme vytvoriť podmienky, aby bola zachovaná prevádzka technológií bez väčších problémov, bezpečnosť pri práci a primeraný divácky komfort,“ dodal šéf Slovenského národného divadla.

Nový pavilón Danubiany

Dotáciu 400-tisíc eur dostane múzeum moderného umenia Danubiana. Peniaze použije na výstavbu pavilónu súčasného umenia. Ten poskytne priestor najmä mladým slovenským umelcom a kurátorom. Pavilón bude mať 500 štvorcových metrov. Samotné náklady odhaduje riaditeľ Danubiany Vincent Polakovič na pol milióna. Po získaní potrebných povolení by práce nemali trvať viac ako tri-štyri mesiace. „Uvažovali sme o takomto pavilóne už od začiatku a pustili by sme sa do toho aj bez dotácie, ale trvalo by to roky. Toto je výborná správa,“ podčiarkol Polakovič.

Úlohy pre ministrov

Jednotliví ministri musia v budúcom roku splniť aj ďalšie úlohy, ktoré sa dotýkajú hlavného mesta. Napríklad pripraviť harmonogram výstavby terminálov integrovanej osobnej dopravy, zabezpečiť zvýšenie počtu železničných liniek v okolí Bratislavy, podieľať sa na riešení problematiky náhradných nájomných bytov, sanácie skládky vo Vrakuni či pripraviť rekonštrukciu pamätníka Slavína, kde má vzniknúť múzeum 2. svetovej vojny. Hlavné mesto dostalo tiež viac času pri splácaní návratnej finančnej pomoci od štátu.