Štiavnický Dom Maríny, pútnické miesto lásky

Turistom ich ponúkne Epicentrum Lásky v Dome Maríny v Banskej Štiavnici. Širokej verejnosti bude sprístupnený už túto sobotu.

Aj Slovensko bude mať svoju Veronu, pútnické miesto zaľúbencov. Do Banskej Štiavnice, kde tento unikát vzniká, sa však nebude putovať za vymysleným príbehom Rómea a Júlie. My máme skutočný príbeh nenaplnenej lásky… Je o vzťahu Andreja Sládkoviča k jeho osudovej Maríne, ktorý básnik zvečnil do 2 900 veršov. Najdlhšej ľúbostnej básne na svete.

Oprášiť Dom Maríny v Banskej Štiavnici a pripomínať si Sládkovičovu lásku sa rozhodli aktivisti z neziskovej organizácie. Volá sa jednoducho Marína a Sládkovič. Manažérka Epicentra Lásky Katarína Javorská zdôrazňuje, že k domu i samotnej Banskej Štiavnici majú dlhoročný srdcový vzťah. Do projektu s cieľom pripomenúť ľuďom báseň, ktorú Sládkovič v roku 1846 Maríne venoval, sa pustili pred tromi rokmi.

Foto pod portrétom Sládkoviča a Maríny iste poteší viacerých zaľúbencov. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

„Kúpili sme dom, v ktorom Marína prežila takmer celý svoj život. Postupne začala vznikať myšlienka vytvoriť v ňom Zážitkovú expozíciu o najdlhšej ľúbostnej básni na svete. Myslíme si totiž, že Banská Štiavnica, ktorú s obľubou voláme Zaľúbená Štiavnica, sa dá propagovať nielen cez baníctvo, ale aj skutočný príbeh lásky. Veríme, že projekt Epicentra Lásky pomôže aj cestovnému ruchu,“ konštatuje Javorská.

Primátorka mesta Nadežda Babiaková má podobný názor a myslí si, že tento objekt bude priťahovať do historického mestečka turistov. „Z otvorenia Domu Maríny sa naozaj teším. Pre naše mesto bude veľkou atrakciou, ktorá zároveň aj pohladí dušu,“ zdôraznila.

Dom, kde sa bude príbeh lásky medzi Sládkovičom a Marínou znova a znova odohrávať, je skutočným domovom adresátky básne. Nachádza sa v centre mesta. Marína Pischlová, po svadbe Gerzsövá, v ňom žila v rokoch 1820 až 1899. Sládkovič báseň po prvýkrát vydal v roku 1846, doposiaľ sa dočkala 43 vydaní v šiestich jazykoch. Od apríla tohto roku je zapísaná ako najdlhšia ľúbostná báseň na svete v najväčšej organizácii na certifikáciu svetových rekordov – World Record Academy.

Podľa Javorskej slov bude v Epicentre Lásky naozaj čo pozerať. Jeho zriaďovatelia využili na propagáciu najdlhšej básne moderné high-tech technológie, aby si návštevníci odnášali čo najsilnejšie dojmy. Srdcom Epicentra Lásky a hlavnou atrakciou bude unikátny Archív Lások.

Katarína Javorská v Archíve Lások. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

„Je vytvorený z 2 900 veršov rukopisu básne Marína. V týchto veršoch je pre návštevníkov pripravených takmer stotisíc Schránok Lásky. Každá schránka reprezentuje jedno písmenko, znak alebo medzeru básne. V nich uchováme a ochránime príbehy lásky. Keď sa naplní, Dom Maríny bude miestom s najväčšou koncentráciou lásky na svete – Epicentrom Lásky,“ vysvetlila ďalej Javorská.

Dvojice, ktoré toto pútnické miesto pre zaľúbených navštívia, si v Dome Maríny môžu svoju lásku nielen vyznať, ale na veľkom Láskomeri aj odmerať. Každý, kto prispeje odkazom do Schránky Lásky, dostane prekvapenie. V Dome je aj nezvyčajná poštová schránka, do ktorej môžu hodiť listy a v nich posielať svoje zaľúbené odkazy.

Epicentrum lásky oficiálne otvoria pre verejnosť túto sobotu o desiatej hodine a ako sľubujú jeho prevádzkovatelia, návštevníkom budú naskakovať zimomriavky a zažijú pocit, akoby sa kúpali v ľúbosti a kráse.