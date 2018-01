Lunter má horúcu linku. Banskobystrická župa sa otvára občanom

Nový župan Ján Lunter začal napĺňať sľuby z predvolebnej kampane a vo štvrtok predstavil kroky a opatrenia, ktoré budú smerovať k lepšej informovanosti, dôveryhodnosti a transparentnos­ti župy.

„Už počas mojej kandidatúry som jasne hovoril o potrebe zmien, otvorenosti úradu občanom a jeho transparentnom vedení. Preto chcem dať ľuďom jasný signál, že tieto sľuby o potrebných zmenách začíname na župe aj reálne plniť,“ zdôraznil Lunter. Zároveň predstavil opatrenia, ktoré sa už zo slov reálne menia na činy.

„Jedným z prvých je zriadenie telefónnej linky (048/4325602), ktorá bude k dispozícii obyvateľom kraja každý štvrtok medzi 17. a 18. hodinou, na ktorej sa občania budú môcť so svojimi problémami, či podnetmi obrátiť priamo na mňa. V mimoriadnych prípadoch, keď na úrade nebudem, bude podnety od ľudí preberať na to určená kompetentná osoba, ktorá mi ich potom odovzdá,“ zdôraznil župan.

Ďalšími opatreniami smerovanými k transparentnosti úradu a jeho prepojenia s obyvateľmi kraja sú zavedenie formulára na webovej stránke župy a informovanie o práci župana. „Formuláre môžu s nápadmi, ale aj sťažnosťami vypĺňať občania. Uvádzať do nich môžu aj svoje podnety, či problémy, ktoré ich ťažia.“

Župan Ján Lunter a vedúci úradu Matúš Hollý predstavili prvé kroky na zlepšenie v oblasti otvorenosti úradu ľuďom. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Lunter zdôrazňuje, že s týždenným predstihom bude na webovej stránke informovať občanov o svojom programe, návštevách, pracovných cestách i rokovaniach. Našim cieľom je úrad viesť čo najviac otvorene, transparentne a nekorupčne," podčiarkol župan.

Politológ Tomáš Koziak tieto opatrenia župy nepreceňuje, pretože ich treba aj reálne napĺňať, no sú podľa neho signálom, že župa sa mení k lepšiemu. „Za mimoriadne ústretový krok župana považujem zriadenie spomínanej telefonickej linky. Je to krok v ústrety nielen svojim voličom, ale všetkým obyvateľom kraja. Určite to treba pochváliť,“ poznamenal Koziak.

Župa predstavila aj ďalšie kroky, ktoré majú zlepšiť informovanosť a komunikácie s verejnosťou. Riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý povedal, že na webovej stránke župy začali zverejňovať zápisnice z rokovania poslancov BBSK, čo v minulosti nebývalo pravidlom. „Všetky zápisnice, ktoré tam chýbali, sme dopracovali a už sú na stránke,“ zdôraznil.

Kto na stránku zavíta, nájde na nej aj majetkové priznania poslancov a predsedu BBSK, čo tiež v minulosti absentovalo a aj profesné životopisy župana a riaditeľa Úradu BBSK. Úrad, na rozdiel od minulosti, už odpovedá aj na podnety občanov, ktorí sa naň obracajú v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Úrad BBSK v Banskej Bystrici by už nemal byť len pre vyvolených. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

„Tieto opatrenia sú len začiatkom. Zaväzujeme sa, že komunikáciu s občanmi, vrátane informovanosti budeme vylepšovať naďalej,“ sľubuje Hollý. „Je naozaj dobre, že sa v týchto oblastiach veci začali meniť k lepšiemu. Župa za bývalého predsedu fungovala ako súkromná firma a nie úrad, ktorý mal slúžiť všetkým občanom,“ reaguje na zmeny obyvateľ mesta 62 ročný Emil Kovalčík

Riaditeľ Úradu BBSK má za sebou aj stretnutie so zástupcami Transparency International Slovensko, s ktorými sa dohodol na ďalšej spolupráci. Tá by mala viesť k odstraňovaniu ďalších nedostatkov v oblasti otvorenosti úradu občanom.

Na župe v súčasnosti prebieha personálny audit, ktorý Lunter sľuboval v predvolebnej kampani a aj po voľbách. Ukončený by mal byť v najbližších týždňoch. Župan hovorí, že už dnes vedia, že v rôznych vedúcich, či referentských funkciách sú aj ľudia, ktorí do nich boli menovaní bývalým vedením bez výberového konania, požadovaného vzdelania, či odbornosti.

„Na obsadzovanie vedúcich a ďalších funkcií budeme vyhlasovať výberové konania a to aj nad rámec zákona,“ prezradil Hollý. Župan Lunter dopĺňa, že ľudia, ktorí budú na úrade pracovať musia spĺňať predpísanú odbornosť a vzdelanie. „Nie sme však žiadnou trestnou výpravou. Zamestnancov určite nebudeme posudzovať podľa ich straníckej príslušnosti, ale len na základe odborných predpoladov,“ uzavrel Lunter.

Na rozdiel od kotlebovskej éry, Banskobystrická župa si chce pri získavaní financií na rozvoj pomôcť v budúcnosti aj eurofondami. V súčasnosti pripravuje väčší projekt, z ktorého chcú získať peniaze na opravu ciest. Niektoré úseky, najmä čo sa týka podložia sú podľa Luntera v stave, akoby boli postavené ešte za čias Márie Terézie a chodiť po nich by nemali autá, ale koče ťahané koňmi.

