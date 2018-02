Nových pravidiel parkovania sa Bratislava tak skoro nedočká

Nových pravidiel parkovania sa hlavné mesto SR Bratislava tak skoro nedočká. Zavedenie parkovacej politiky v meste sa aj naďalej odďaľuje. Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal dnes totiž bod o dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý súvisí s parkovacou politikou, po niekoľkohodinovej diskusii z rokovania nečakane stiahol. Ako povedal, o dodatku treba ešte rokovať a potom ho poslancom opäť predloží. Zastupiteľstvo sa však dnes dodatkom s niekoľkými prestávkami zaoberalo pol dňa. Niektorí poslanci sa po primátorovom odôvodnení začali v rokovacej sále nahlas smiať a primátor sálu s ohlásením prestávky opustil.

Z parkovacej politiky v meste sa stala kauza. Poslanec Juraj Káčer na začiatku navrhol, aby tento bod z dnešného rokovania zastupiteľstva stiahli. Poslanci však jeho návrh neschválili a o parkovaní hovorili ďalej. „Sú dve veci, o ktorých sa v štatúte nehovorí, a to je privatizácia parkovania v Bratislave. Odťah budú môcť vykonávať súkromné spoločnosti,“ spomenul pred hlasovaním. V diskusii primátor poslancom niekoľkokrát povedal, že je z nich sklamaný. Podľa neho len ukazujú, ako sa niečo nedá a hľadajú spôsoby, ako nové pravidlá parkovania v meste nezaviesť. „Je pre mňa nepochopiteľné, prečo časť poslancov neustále blokuje tento krok,“ poznamenal. “Parkovacia politika je založená na dohode s mestskými časťami s tým, že to budú mesto a mestské časti, ktoré budú spravovať parkovanie, nie súkromné firmy, aby sme zabránili privatizácii. Je to iba zámienka, aby zas niečo odložili a zastavili,“ spomenul Nesrovnal.

Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje pravidlá parkovania v meste, platí od 1. marca, aby však mohli bratislavské mestské časti parkovaciu politiku praktizovať, musí byť schválený dodatok k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Dodatok upravuje kompetencie hlavného mesta a mestských častí v užívaní ciest I. až IV. triedy. „Zároveň splnomocňuje mestské časti schváliť VZN v miestnom zastupiteľstve, ktoré bude obsahovať najmä úpravu výšky úhrady za dočasné parkovanie, spôsob platenia úhrady a preukázania jej zaplatenia,“ uviedol Marek Papajčík z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu.