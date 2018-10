Trhovisko na Žilinskej ulici v Bratislave čaká obnova

Trhovisko na Žilinskej ulici v bratislavskom Starom Meste, ktoré funguje zhruba 50 rokov, dostane novú podobu. Predovšetkým novým zastrešením, ktoré si predajcovia doteraz často svojpomocne a na vlastné náklady opravovali, aby im nezatekalo a zároveň aby nemokli aj samotní nakupujúci. S prácami za približne 60.000 eur by sa malo začať v novembri.

„Máme pripravený projekt, ktorý už má stavebné povolenie, máme aj dodávateľa. Sme pripravení začať prakticky okamžite, ale vzhľadom na to, že sa z pohľadu trhovníkov blíži atraktívne obdobie pred Dušičkami, s prácami počkáme a začneme po sviatkoch,“ uviedol na stredajšej tlačovej konferencii starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

Nové zastrešenie trhu by malo byť podobné tomu na stanici na Bottovej ulici. Betónové pätky osadené do zeme budú zakotvovať stĺpy, ktoré budú niesť kovovú konštrukciu. Na nej budú natiahnuté plachty. Podľa Ľuboša Majera, predsedu predstavenstva 100-percentnej obchodnej spoločnosti mestskej časti Technické služby Starého Mesta, sa tým zároveň zabezpečí nielen skvalitnenie priestoru, ale taktiež flexibilná manipulácia a prípadné premiestňovanie jednotlivých predajných stánkov či pultov.

Obnova priestoru trhu je podmienkou nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou, respektíve mestskou časťou, a súkromným vlastníkom pozemku pod trhoviskom. Tá bola najnovšie uzatvorená na ďalších desať rokov. „Týmto vieme garantovať, že trh ostane na Žilinskej ulici až do roku 2029. Nájom začína plynúť od 1. januára 2019,“ poznamenal Števčík.

Samospráva zároveň komunikuje aj s majiteľom vedľajších pozemkov. „Snažíme sa prísť k dohode, aby došlo k zatraktívneniu a skrášleniu priestoru a stánkov, ktoré už majú svoje roky a vyzerajú tak, ako vyzerajú,“ skonštatoval Majer. Niektoré stánky by mali odstrániť, na ich mieste by mohli parkovať autá, ktoré v súčasnosti parkujú v priestore pre nakupujúcich. Niektoré z nich by sa mali zrekonštruovať.

Trhovisko na Žilinskej ulici funguje desiatky rokov, v minulosti mu takmer dve desaťročia hrozil zánik pre plánovanú výstavbu. Zachrániť sa ho dočasne podarilo, keď mestská časť prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti ešte koncom roka 2016 podpísala s vlastníkom pozemku zmluvu na jeho prenájom na štyri roky s možnosťou jej predĺženia na ďalšie štyri roky. Technické služby Starého Mesta tak majú trhovisko prenajaté od 1. januára 2017. Najnovšie sa nájom podarilo predĺžiť na ďalších desať rokov. V minulosti sa objavili aj úvahy o kúpe alebo zámene pozemkov pod trhoviskom.