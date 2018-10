Predĺženie Saratovskej ulice v Bratislave je bližšie, podklady k nemu dodá Penta

„Potom nastanú všetky procesy, ktoré každá samospráva na Slovensku musí absolvovať – zapracovať projekt do rozpočtu, urobiť verejné obstarávanie, zabezpečiť viaczdrojové financovanie a projekt realizovať,“ priblížil Nesrovnal. Kedy by mohol byť projekt zrealizovaný, nepovedal. Doplnil, že projekt je prvým krokom k predĺženiu električkovej trate do Devínskej Novej Vsi.

„Dokončenie Saratovskej vnímame ako kľúčovú investíciu v tejto lokalite, ktorá sa mala realizovať už niekoľko rokov dozadu. Veríme, že takýmto spôsobom bude investičný dlh naplnený,“ povedal výkonný riaditeľ Penta Real Estate pre Slovensko Juraj Nevolnik. Zámer oceňuje aj automobilka Volkswagen Slovensko. O tom, či sa bude na projekte podieľať aj finančne, je podľa jej hovorcu Michala Ambroviča predčasné hovoriť.

Predĺženie Saratovskej ulice víta aj mestská časť Dúbravka, jej predstavitelia sú však skeptickí. „O predĺžení Saratovskej počúvame od roku 2007, kedy to mala realizovať Národná diaľničná spoločnosť. Dúbravka má niekoľko dopravných problémov, ktoré sa mesto niekoľkokrát zaviazalo riešiť. Vzhľadom na to vnímame dnešnú tlačovú besedu Iva Nesrovnala ako predvolebnú,“ povedal zástupca starostu Dúbravky Ľuboš Krajčír, ktorý v novembrových voľbách kandiduje na mestského a miestneho poslanca.

Hlavné mesto chce predĺžiť Saratovskú ulicu podjazdom popod železničnú trať Bratislava – Kúty a následne zabezpečiť priame pripojenie predĺženej komunikácie na cestu II/505. Výstavbou cestného prepojenia Saratovská sa podľa neho zmenší hustota dopravy, ktorá sa rozdelí na smery do Devínskej Novej Vsi a do Záhorskej Bystrice. Zároveň sa zjednoduší prístup na a z diaľnice D2. Predĺženie Saratovskej ulice má tiež plniť funkciu prepojenia s terminálom integrovanej osobnej dopravy Bory, ktorý nedávno odsúhlasilo ministerstvo dopravy a výstavby.