Stromom roka je Lipinka z Kopčian

Lipa veľkolistá rastie vyše dvesto rokov v tesnom spoločenstve predrománskeho kostolíka sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch na Záhorí. Kopčianska lipa s obvodom kmeňa 210 centimetrov, výškou 20 metrov a vekom 235 rokov sa stala Stromom roka 2018. Nie je to však súťaž parametrov stromov, ale predovšetkým ich vzhľadu a pôsobivosti v prostredí. Veď každý strom má vlastný príbeh a viaže tiché spomienky vnímavých ľudí mnohých generácií. Nadácia Ekopolis vyhlasuje túto prehliadku už šestnásť rokov vždy v marci. Mesiace do vyhodnotenia vypĺňa osvetovo-náučnou kampaňou. Pravidelne sa vyberá z dvanástich listnatých, nie mladších ako storočných stromov, ktoré sa dostanú do finále.

Tohto roku hlasovalo takmer 21-tisíc ľudí. Lipa v Kopčanoch dostala najviac hlasov, len máličko chýbalo do desaťtisíc. A ďalšia lipa – malolistá, ktorá stojí v kysuckej zaniknutej obci Riečnica, sa stala druhým stromom roka. Je symbolom pre ľudí, ktorí sa z priľahlých osád museli pred desaťročiami vysťahovať pre výstavbu vodného diela Nová Bystrica. Tretí strom roka rastie na Gemeri, je to exotická kvitnúca magnólia končistá. Tú pred vyše sto rokmi vysadila uhorská šľachtická rodina Andrássyovcov v parku pri kaštieli Betliar, inšpirujúc sa anglickými zámockými parkami.

Každý rok, len čo sa oteplí, Ivana Bolebruchová chodí so svojimi žiakmi na zážitkové hodiny k lipe pri Kostolíku sv. Margity Antiochijskej. Aby si spoločne čítali a oddychovali. O lipu sa však báli, najmä keď archeológovia vyslovili obavy, či strom nepoškodí kostol. Dokonca hrozilo, že lipa bude musieť padnúť. „Nevedeli sme si to ani predstaviť, lipa a kostol k sebe nerozlučne patria. Aj prostredníctvom tejto súťaže sme chceli zabojovať, aby sa to nestalo,“ hovorí Bolebruchová. Jej štvrtáci nežne hovorievajú – ideme k Lipinke. Sama učiteľka má k lipej vrúcny vzťah, spomína si, ako jej ešte ako malému dievčatku prastará mama hovorievala, že sa pri nej hrávala. Toto svedectvo má 150 rokov, a to bola lipa už dávno košatý strom, pripomína učiteľka.

Ak pôjdete cez Kopčany do Skalice či späť, zájdite úzkou asfaltkou sotva kilometer ku kostolíku. Z diaľky uvidíte aj Lipinku. V šírom priestore, neďaleko dávnej hranice Veľkej Moravy, stojí strom a vzácna sakrálna pamiatka. Ak sa pred zastávkou v archeoparku ohlásite na obecnom úrade, radi vás budú sprevádzať. A popoludní tam istotne stretnete nadšenca Petra Kubána, ktorý pod majestátom krásnej lipy rád rozpovie tajomstvá histórie, siahajúce do 9. storočia, z čias veľkomoravskej vlády posledných Mojmírovcov.

Súťaž o najkrajší strom nie je samoúčelná. Organizátori ňou upozorňujú na život stromov. Práve na víťazný sa pozrú odborníci zo združenia arboristov ISA Slovensko. Na prehliadku stromov aj ich ošetrenie, ak bude potrebné, prizvú verejnosť. Vysvetlia, ako a prečo treba ochraňovať a ošetrovať stromy. Istotne, každý strom si žiada iný zásah, veď je individualitou živej prírody, podotýka arborista Michal Beňo. Dodáva, že stromov sa nemusíme báť, hoci práve tento strach sa stáva novým fenoménom. Pri odbornej starostlivosti však aj starý strom odolá náporom vetra či snehu.

Víťazstvo v ankete otvára kopčianskej lipe veľkolistej aj jej príbehu šance uspieť v súťaži Európsky strom roka 2018. Hlasovať v európskej ankete možno do februára budúceho roka.