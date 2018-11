Na Námestí slobody štartuje obnova fontány Družba za 500-tisíc eur

Mesto očakáva, že pôjde o finančne, technicky a časovo náročnú opravu, ktorá je naplánovaná v priebehu budúceho roka. Pracuje sa však už na projektovej dokumentácii, ktorá určí spôsob rekonštrukcie. Bratislavská samospráva na ňu vyčlenila 500 000 eur do návrhu rozpočtu mesta na rok 2019.

Na Námestí slobody momentálne prebieha druhá fáza revitalizácie. „V týchto dňoch sa v mieste bývalého schodiska buduje záhon zelene so šiestimi stromami, ktorý by mal byť ukončený do konca novembra, v závislosti od počasia,“ podotkla Onufer.

Hlavné mesto v súvislosti s revitalizáciou Námestia slobody podpísalo v máji 2017 zmluvu o spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a občianskym združením Dobré m(i)esto, za ktorým stojí developer HB Reavis. Obnova námestia je rozdelená na tri etapy. Prvá etapa v roku 2017 bola zameraná na čistotu, bezpečnosť, úpravu zelene a paralelne sa pripravovali podklady pre vyhlásenie architektonicko-urbanistickej súťaže.

Druhá etapa sa začala vyhlásením verejnej súťaže na ideový urbanistický návrh Námestia slobody, ktorej víťazný návrh bol rozpracovaný do architektonickej štúdie, podľa ktorého sa revitalizácia námestia realizuje. V rámci druhej etapy mesto vysadilo trávniky, vybudovalo závlahový systém a workoutové ihrisko, vymenilo betónové povrchy, či vysadilo stromy. Poslednou etapou je obnova fontány Družba.

Hlavné mesto doteraz investovalo do revitalizácie námestia viac ako 500.000 eur. Ďalších 500.000 eur investovalo OZ Dobré m(i)esto a v rámci fundraisingu sa podarilo získať približne 50.000 eur. Mesto zároveň na obnovu fontány vyčlenilo ďalších 500.000 eur do návrhu rozpočtu mesta na budúci rok.