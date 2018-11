Začali sa pojednávania o krivých výpovediach Rómov v kauze policajnej razie

V prípade Rolanda D. vypovedal aj žalobca, pojednávanie bolo odročené na účel ďalšieho dokazovania. Pre nedodržanie zákonnej lehoty doručenia predvolania bolo odročené aj pojednávanie s Róbertom R. Obžalovaných je spolu šesť Rómov.

Pri prvom hlavnom pojednávaní po úvodnej otázke sudcu, či chce Milan H. ako obvinený uzavrieť dohodu o vine a treste, povedal, že nerozumie. Ako sudca pripomenul, v predchádzajúcich konaniach sa vyjadril, že slovenský jazyk ovláda slovom aj písmom. Podľa obhajcu Romana Kvasnicu ide o odborné výrazy, pri ktorých je potrebný tlmočník.

Počas pojednávania, v ktorom je obvinený Roland D., vypovedal aj žalobca vtedajší policajt. Ako povedal, pri incidente, počas ktorého mali byť Rómovia zbití, prítomný nebol. Podľa jeho slov si vyžiadal písomné ospravedlnenie sa, ktoré však nedostal. Obvinený tvrdí, že pri zásahu spomínaný policajt bol. Zároveň vyhlásil, že je nevinný.

Návrhy obhajcu na predvolanie ďalších svedkov, a to vyšetrovateľa a príslušníčky Policajného zboru, ktorá podľa neho oficiálne nebola vyšetrovateľkou, ale rovnako viedla vyšetrovanie, ako aj na zbavenie ich mlčanlivosti sudca zamietol. Rovnako za nedôvodné návrhy označil požiadavky na vypočutie ďalšieho Róma, ktorý mal byť počas zásahu zbitý, i predloženie kompletného vyšetrovacieho spisu. Odôvodňoval to aj rozhodnutím Najvyššieho súdu SR, ktoré sa týkalo postupu policajtov počas razie.

Podľa obhajcu je nedoloženie obrazovo-zvukového záznamu utajovanie dôkazov a v prípade Rolanda D. došlo aj k sfalšovaniu výpovede, a to tým, že bola doplnená. Keď ste stíhaný pre takýto trestný čin, musíte vedieť, ktorou konkrétnou častou výpovede ste krivo obvinili. Nestačia iba všeobecné tvrdenia uvedené v obžalobe, potom sa neviete adekvátne brániť, povedal Kvasnica. Podľa neho to zrejmé zatiaľ nie je. Pokiaľ je jasné, ktoré tvrdenia mal uviesť nepravdivo na niečiu adresu a jemu to mohlo privodiť následky trestného stíhania, potom sme zvedaví, či ich naozaj povedal. Zistili sme, že to, o čo sa opierajú, nikdy nepovedal. Zanalyzovali sme si ten obrazovo-zvukový záznam," dodal s tým, že bol vyhotovený v rozpore so zákonom, plánuje ho však predložiť ako dôkaz. Prokurátor návrh namietal. Pripomenul, že obhajoba sama priznala protizákonné vyhotovenie záznamu. Dopoludňajšie pojednávanie súd odročil na 29. januára 2019.

Keďže si ďalší obžalovaný Róbert R. neprevzal súdne predvolanie na pojednávanie v zákonnej päťdňovej lehote na oboznámenie sa s materiálmi, využil možnosť preloženia pojednávania, a to na termín 14. januára 2019.

Šestica obžalovaných Rómov tvrdí, že policajti zasahovali brutálne a bezdôvodne ich bili. Piatich Okresný súd Košice I uznal vinnými trestnými rozkazmi a vymeral im podmienečné tresty. Prejednanie prípadu na súde si vynútili podaním odporu.

Prípad od začiatku sleduje aj skupina mimovládnych organizácií, ktorá šesticu obžalovaných považuje za obete policajného násilia.