Vallo: Bratislavu čakajú veľké dopravné obmedzenia

Problémom od nového roka pre dopravu v Bratislave bude spustenie prvej etapy prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz pre výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Silná požiadavka je podľa Valla aj od developera, aby bol na niekoľko mesiacov zatvorený bulvár Mlynské nivy. Ako tvrdí, obyvateľov Bratislavy a jej návštevníkov čakajú ťažké časy.

„Teraz robíme všetko preto, aby sme našli riešenie, ako to v zdraví prežiť. Nebudem sľubovať, že sa autom dostanú ľudia do roboty za dve minúty, určite nie nasledujúceho polroka,“ uviedol Vallo vo videu na sociálnej sieti. Novozvolený primátor si bol situáciu preveriť osobne aj v teréne, spolu s ním boli aj zástupcovia Krajského dopravného inšpektorátu, Bratislavskej integrovanej dopravy, Dopravného podniku Bratislava a ďalší odborníci. „Stretnutie sme naplánovali práve na čas zápchy, aby sme naplno vnímali reálnu situáciu a diskutovali o jej riešeniach,“ podotkol.

Dopravné obmedzenia by v prvej fáze mali postihnúť najmä Prístavný most a Gagarinovu ulicu. Vallo už teraz informuje, že verejná doprava bude počas obmedzení najrýchlejší spôsob dopravy. MHD i prímestskú autobusovú dopravu chce preto posilniť a na vyťažených úsekoch chce zriadiť buspruhy, aby autobusy nestáli v kolónach. Vallo deklaruje, že viac informácií aj konkrétne riešenia bude on a jeho tím komunikovať včas a otvorene.

V rámci prvej etapy prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz pre D4 a R7 sa vybudujú nové zjazdy z diaľnice D1 smerom na Bajkalskú a Slovnaftskú ulicu. Vodiči preto budú musieť počítať s citeľnými dopravnými obmedzeniami, so zhustením premávky. Stavebník však deklaruje, že sa bude snažiť minimalizovať dosah výstavby na dopravu v Bratislave. Práce na križovatke Prievoz budú rozdelené do celkovo šiestich etáp a potrvajú zhruba do roku 2020.

Keďže sa v rámci stavby D4 a R7 počíta so 14 križovatkami, s obmedzeniami pri ich výstavbe musí verejnosť počítať aj na iných miestach Bratislavy a v jej okolí. Stavebník počítal so spustením prvej etapy v októbri. Hlavné mesto doteraz upozorňovalo, že mu ešte nebola od stavebníka predložená žiadosť o uzáveru cesty, vrátane dopravno-kapacitného posúdenia.

Na Mlynských nivách začala v máji spoločnosť HB Reavis s celkovou rekonštrukciou ulice. Obnova je rozdelená na viacero fáz, developer v minulosti tvrdil, že k celkovej uzávere ulice nedôjde. Investor ju zrealizuje na vlastné náklady. Nový bulvár by mal byť k dispozícii pre obyvateľov i návštevníkov Bratislavy na jeseň 2019.

VIDEO: Vallo hneď po voľbách poskytol pre TV Pravda rozhovor, kde hovorí aj o svojich zámeroch v oblasti dopravy.

VIDEO: Po tom, čo Vallo vyhral voľby, hovoril aj o zámere zaviesť novú parkovaciu politiku v Bratislave. Reakcie ľudí na tieto zámery si môžete pozrieť na videu z 12. novembra.