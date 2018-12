Pred tunelom Bôrik sa stala kuriózna nehoda, auto vyletelo do vzduchu

Zdemolované auto po dopade do tunela. Vodič vyviazol bez zranení.

Autor: Polícia SR

Osobné auto tesne pred vstupom do tunela pravdepodobne narazilo do zvodidiel, čo ho okamžite „katapultovalo“ a letelo niekoľko metrov do vzduchu.

Po dopade do tunela auto ostalo stáť na kolesách v smere jazdy. 44-ročný vodič z Bardejova na prekvapenie vyviazol bez zranení, bol len jednorázovo ošetrený. V aute sa nachádzal sám. Dychová skúška na alkohol bola negatívna.

Na Facebooku o tom informovala Polícia Slovenskej republiky.