VIDEO: Streľbu na autobus v Bratislave vyšetrujú ako výtržníctvo

K streľbe malo dôjsť pred semaformi na Prievozskej ulici. Pri autobuse zastavilo osobné auto, z neho mal vystreliť spolujazdec. Trafil bočné sklo vozidla MHD, ktorého úlomky poranili šoféra. Polícia nenašla páchateľa, zrejme ani nevedela dokázať, či išlo o zbraň. Informovala preto o neznámom predmete, ktorý poškodil sklo. Denník Pravda sa opýtal, či vyšetrovatelia našli vystrelenú guľku, bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková reagovala, že o priebehu vyšetrovania informovať nemôže.

„Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II intenzívne pracujú na objasnení udalosti, ku ktorej došlo v utorok v popoludňajších hodinách na Prievozskej ulici v Bratislave. Poverený príslušník začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva. Poškodením skla autobusu bola Dopravnému podniku Bratislava spôsobená škoda, ktorá bola predbežne vyčíslená na 250 eur,“ uviedla v stanovisku Mihalíková.

Za výtržníctvo hrozí páchateľovi odňatie slobody až na tri roky.

Profesor na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK Bratislava Tomáš Strémy hovorí, že ak sa útok strelnou zbraňou potvrdí, môže sa skutok kvalifikovať ako trestný čin pokusu o vraždu, pokiaľ páchateľ mieril na šoféra. „Ale či na neho naozaj mieril, posúdia orgány činné v trestnom konaní, t.¤j. vyšetrovateľ a prokurátor,“ dodal Strémy s tým, že keďže nepozná okolnosti prípadu, vyjadruje sa čisto hypoteticky.

Ani snehová kalamita, keď sa ľudia dostávajú do stresu, nemôže byť ospravedlnením pre agresívneho vodiča, tvrdí dopravný psychológ Karol Kleinmann. „Správanie na cestách ovplyvňuje aj faktor psychický. Inkriminovaný vodič – strelec, podľa mňa ani neprešiel psychologickým vyšetrením, pretože väčšinou tí, ktorí ním prejdú, takéto známky správania nevykazujú. A práve tento vodič sa dostal do krízovej situácie, kde sa potvrdilo, že zlyháva, a k tomu tiež pravdepodobne dopomohla aj aktuálna kalamita. V tomto strese je však momentálne 3,5 milióna vodičov,“ zhodnotil Kleinmann.

Podľa neho psychológovia už niekoľkokrát navrhovali, že by malo byť evidované, ak má niekto oprávnenie manipulovať so zbraňou a zároveň vodičský preukaz. Táto evidencia nie je kompatibilná, iná je na zbrane a iná na dopravu. Ak sa vyskytne nejaký priestupok na strane vodiča, nevyvodzujú sa z toho také dôsledky ako napríklad u strelcov. „Keď niekto niekde strieľa, tak sa okamžite reaguje, kým pri vážnej dopravnej situácii by to musela byť veľká súhra náhod, aby sa spustila séria analýz. Polícia by tiež mala lepšie analyzovať dopravné priestupky, lebo práve tam sa odhaľujú jedinci, ktorí sú labilní, agresívni, impulzívni a ktorí sa ponáhľajú do práce aj za cenu života,“ upozornil psychológ.

Streľbe mal predchádzať incident

Kleinmann dodal, že podľa ich zistení skoro 30–40 percent vodičov a držiteľov zbraní prechádza veľmi „lacnými“ psychologickými vyšetreniami. „To znamená, že aj my si budeme musieť pozrieť do našich radov, či nám nejaké ryby cez dané kritériá len nepreplávajú, pretože ak sa dostanú do podobných situácií, vytvárajú potom spoločenský problém,“ uzavrel.

Prípad z Bratislavy je zriedkavý. Policajný viceprezident Róbert Bozalka objasnil, že nevedú presnú štatistiku, podľa ktorej by mohli rozoznať útoky na vodiča motorového vozidla alebo vodiča autobusu. „Tých prípadov na Slovensku nie je moc,“ konštatoval viceprezident na základe skúseností z ciest.

Incident sa odohral tento utorok okolo 13. hodiny. Podľa hovorkyne Dopravného podniku Bratislava Adriany Volfovej vodič autobusu stál na Prievozskej ulici pred križovatkou s Košickou vo vyhradenom BUS pruhu pred svetelnou križovatkou. Pri jeho ľavej strane zastavilo osobné vozidlo, ktorého spolujazdec cez otvorené okno vystrelil z nezistenej zbrane. Poškodil ľavé bočné sklo v kabíne vodiča, ktoré vodiča zranilo na oboch rukách. Zdravotníkmi bol ošetrený na mieste, k zraneniu ďalších osôb nedošlo. Dopravný podnik ihneď stiahol šoféra zo služby.

Podľa predbežných informácií polície streľbe mal predchádzať incident medzi vodičom auta zn. Fiat Punto a vodičom autobusu MHD smerujúceho do centra mesta. Šofér autobusu si však nie je vedomý pochybenia v premávke, s mužom z fiatu podľa dopravného podniku nediskutoval.