Postrach Považia žaluje basu, bojí sa o svoje dobré meno

Postrach Považia Miroslav Maslák (40) tentoraz nezasadol na lavicu obžalovaných, ale žalobcu. Ilavskú väznicu žaluje za ochranu osobnosti a za to, že ho tam držali v "ponižujúcich podmienkach" žiada bolestné vo výške 2 300 eur. Nepáči sa mu totiž, že musel sedieť na samotke. Tvrdí, že tak utrpela jeho česť a dobré meno a tiež to, že vedenie basy na to nemalo dôvod.

Miroslav Maslák je známy tým, že má zákony v malíčku. Ani v Trenčíne nezostal nič dlžný svojej povesti a na pomoc si neprivolal žiadneho právneho zástupcu, pred súdom argumentoval sám.

Tvrdí, že to, že ho v Ilave umiestili na oddiel s bezpečnostným režimom mu spôsobilo psychické útrapy a len ťažko sa s takýmto počinom vedenia ústavu vyrovnával. „Priestor na môj pohyb bol veľký približne dva metre štvorcové. Nemohol som ani cvičiť. Držali ma tam 23 hodín denne v jednej miestnosti, iba na jednu hodinu som mal povolenú vychádzku aj to osamote. Rozdiel medzi bezpečnostným a normálnym, bežným režimom je markantný, nemal som kontakt so žiadnou inou osobou. Prežíval som stavy úzkosti, zhoršený psychický stav. Musel som sa s tým vyrovnávať sám,“ povedal na súde Maslák s tým, že nevie ako by dopadol, keby takto musel tráviť roky.

Namietal, že vedenie väznice nemalo dôvod umiestniť ho na oddiel so sprísneným režimom, pretože to, čoho sa dopustil v Česku nebol obzvlášť závažný zločin, ale len zločin a skutočnosť, že mal podľa jedného z obvinení napadnúť v minulosti v Bratislave vyšetrovateľa, nie je vraj pravdivá. „Ja v zásade nie som násilný,“ argumentoval Miroslav, ktorý si za svoje počiny násilného charakteru vyslúžil prezývku Postrach Považia.

Úsmev na tvári vyčaril prítomným aj tvrdením, že väznica mu spôsobila ujmu na cti a dobrej povesti.

Prečo bol na samotke?

„Podľa nášho názoru žalobca nemá dobrú povesť, tú narušilo jeho predchádzajúce správanie a nie umiestnenie do bezpečnostného režimu,“ oponoval vedúci organizačno-právneho oddelenia Ilavskej väznice a zároveň právny zástupca väznice Daniel Blaško. Podľa jeho slov sa najstráženejšia slovenská basa rozhodla umiestniť zločinca do cely so sprísneným režimom preto, že v Česku bol právoplatne odsúdený za závažné zločiny, už v predchádzajúcich ústavoch bol umiestnený na podobných oddeleniach a navyše mal v záznamoch aj zmienku o tom, že napadol vyšetrovateľa.

„Čo sa týka podmienok výkonu trestu, tie sú striktne stanovené a ich dodržiavanie je pravidelne kontrolované prokuratúrou a nepravidelne aj medzinárodnými organizáciami. Na takomto oddelení je odsúdený umiestnený sám, režim je sprísnený, ale má možnosť tráviť voľný čas 1,5 hodiny v kultúrnej miestnosti, využívať knižnicu, psychológa, kňaza, môže chodiť cvičiť. Pokiaľ viem, odsúdený Miroslav M. nemal záujem o žiadne aktivity,“ povedal pred súdom Blaško.

Bez verdiktu

Verdikt napokon nepadol a pojednávanie bolo odročené na začiatok marca. Miroslav je na Slovensku súdený za podpaľovanie áut, firiem, vydieranie, vyhrážky podnikateľom. Od spáchania týchto skutkov uplynuli už roky, ale Miroslav si zatiaľ žiadny verdikt nevypočul. Dôvodom sú neustále námietky a obštrukcie z jeho strany, pre ktoré sa stal aj postrachom súdov. Prvé tri zväzky jeho spisu obsahujú len námietky a pripomienky. Aj keď údajnému bývalému bossovi považskobystrického podsvetia hrozilo v minulosti až doživotie, teraz môže dostať iba okolo dvadsať rokov odňatia slobody, pretože už ho nesúdia za zosnovanie zločineckej skupiny, ako stálo v pôvodnom obvinení.

Postrach aj v Česku

Miroslav Maslák je však dobre známy nielen na Slovensku, ale aj v susedných Čechách. Tam ušiel v roku 2012 pred trestným stíhaním na Slovensku a založil si firmu pod názvom Konečné riešenie. Spolu s kumpánmi začali vydierať podnikateľov, poškodzovať ich majetok, sledovať ich rodiny.

Český súdny systém sa s Miroslavom a jeho bandou nemaznal, v roku 2013 ho právoplatne odsúdil na 10 rokov odňatia slobody a poslal na Slovensko. Tu pokračuje s Miroslavom súd v Trenčíne, Považskej Bystrici aj v Bratislave, kde v čase, keď už bol za mrežami, napadol podľa obžaloby päsťami vyšetrovateľa.

Miroslav Maslák je podľa znalcov nadpriemerne inteligentný a najradšej sa obhajuje sám. Je známy aj tým, že sa mimoriadne orientuje v trestnom zákone, dokonca sa mu podarilo uspieť na Európskom súde pre ľudské práva a vysúdiť od Slovenskej republiky 5-tisíc eur ako odškodné za súdne prieťahy.