Košickému primátorovi zvýšili plat, bude brať vyše päťtisíc mesačne

Najdôležitejším bodom rokovania mestského parlamentu bol rozpočet, ktorý je vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo výške 224,17 milióna eur. „Nie som spokojný, no musíme začať splácať dlhy, ktoré sme si narobili," reagoval primátor Polaček.

Najväčšia debata sa týkala prerozdelenia financií pre mestské časti. Najmä starostom menších sa nepozdával systém prerozdeľovania.

„V roku 2008 som dostal príspevok na jedného obyvateľa vo výške 166 eur, dnes mám dostať 137 eur. Je to nemysliteľné,“ konštatoval Jozef Karabin, starosta mestskej časti Pereš. Jeho kolega Miloš Ihnát, starosta sídliska Ťahanovce, navrhol, aby v budúcnosti mohli rozhodovať o prerozdelení financií. Napokon dostanú mestské časti vyše 11 miliónov eur, čo je o 1,7 milióna viac ako vlani. Niektorí starostovia sa obávajú, že nebudú vedieť vytvoriť rozpočty a ťažšie sa im budú zabezpečovať vitálne činnosti. Poukazujú na to, že museli zvyšovať mzdy zamestnancom, v niektorých, najmä tých väčších, musia vyčleniť aj peniaze na dovolenkové poukazy.

Viac finančných zdrojov by mali pocítiť aj cestujúci v mestskej verejnej doprave, keď celkové výdavky na ňu predstavujú až 21,5 milióna eur. O vyše 2 milióny eur, čo predstavuje 30 percent, sa počíta so zvýšením výdavkov programu Sociálne mesto.

„V sociálnej oblasti pôjde mestským častiam oproti vlaňajšku viac na terénnu opatrovateľskú službu či na zariadenia opatrovateľskej služby. V uplynulých rokoch sa venovalo veľmi málo pozornosti stravovaniu dôchodcov, tentoraz sme výdavky na ich stravovanie medziročne zvýšili na 2,3-násobok vlaňajšej úrovne,“ uviedol primátor.

Jednou z hlavných priorít mesta na tento rok sú stavebné úpravy, rekonštrukcie a údržba komunikácií, mostov a chodníkov. Na tieto účely je v návrhu rozpočtu vyčlenených 12,2 milióna eur, čo je dvojnásobok oproti roku 2017 a o 2 milióny eur viac ako v roku 2018. Na súvislé opravy komunikácií a chodníkov sa počíta so sumou 3 milióny eur, čo je o 30 percent viac ako vlani. Konkrétne sa plánujú rekonštrukcie mostov na Moskovskej triede alebo na Hlinkovej cez železničnú trať, opravy semaforov, rozšírenie a dobudovanie monitorovacieho centra na operačnom stredisku Mestskej polície vrátane kamerového systému, rekonštrukcia a výstavba multifunkčných športových ihrísk a atletických oválov.

V rozpočte sa ráta aj so zdrojmi na projektové dokumentácie pre ďalšiu etapu modernizácie električkových tratí, rozšírenie Slaneckej cesty alebo výstavbu nových nájomných bytov pre mladé rodiny. Vyše 6-násobný nárast z osemtisíc až na 50 000 eur sa našlo aj pre prevádzkovateľov zvieracích útulkov.

Radnica musela do výdavkov zahrnúť aj sumu 2,8 milióna eur ako splátku vrátenia financií za pochybenie pri projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013 – Kasárne Kulturpark.

Košickí mestskí poslanci odvolali riaditeľov viacerých mestských podnikov, konkrétne inštitúcie K 13 – Košické kultúrne centrá, Správy mestskej zelene, Mestských lesov či Strediska sociálnej pomoci. Na vlastnú žiadosť odchádza riaditeľka Knižnice pre mládež pre inú ponuku. Dočasne podniky budú viesť poverení riaditelia, primátora poslanci poverili do pol roka vyhlásiť výberové konania na posty riaditeľov. Troch riaditeľov, dopravného a bytového podniku a tiež Tepelného hospodárstva, už odvolali na predošlom riadnom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Dlhá diskusia bola o zorganizovaní Európskeho olympijského festivalu mládeže – EYOF 2021. Podľa primátora celý projekt je závislý od peňazí a času. „Projekt nie je pripravený tak, aby som naozaj s hrdosťou povedal, že EYOF zvládneme so všetkou cťou a so všetkým, čo tomuto mestu prináleží,“ konštatoval Polaček. Celé podujatie má podľa neho stáť 85 miliónov eur a sľúbených 12 miliónov eur z úradu vlády je podľa neho nedostatočné. Poslanci poverili košického primátora iniciovať rokovanie s predsedom vlády Petrom Pellegrinim a rokovať o získaní finančných prostriedkov súvisiacich s organizáciou. Konať by sa malo do 7. marca, o deň neskôr by potom bolo mimoriadne mestské zastupiteľstvo.

Na konci jedenásťhodinového maratónu navrhol námestník primátora Marcel Gibóda zvýšiť zákonom stanovený plat primátora o 40 percent. Doteraz Polaček poberal 3797 eur, po novom od 1.marca mesačne dostane 5316 eur. Návrh viceprimátor zdôvodnil rozsahom činností Polačeka. Ozval sa iba jeden kritik, poslanec Jozef Karabin, ktorý nevidí dôvod na zvyšovanie platu. „Je novozvolený, ešte nič nevyriešil, ešte nič nedokázal. Môžeme to prehodnotiť napríklad po roku,“ konštatoval Karabin. Poslanci napokon zvýšenie platu podporili.