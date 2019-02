Upír Nosferatu sa vrátil na Oravský hrad

Takýto pocit poskytne hraný deväťminútový film s 3D okuliarmi, ktorý inovatívnou formou prezentuje mysteriózny Oravský hrad. Premietať sa bude priamo na hrade. Autorom projektu je Samuel Ivaška, ktorý sa ako jediný na Slovensku zaoberá profesionálnou produkciou filmového obsahu pre virtuálnu realitu s použitím najnovších 3D technológií.

„Píše sa rok 1922, hlboko v Karpatských horách sa prebúdza posledný majster upírov, aby krvou vznešenej panny predĺžil miznúce kúzlo svojej nesmrteľnosti o ďalšie storočie. Príbeh sa odohráva na Oravskom hrade ako v pôvodnom nemom filme,“ lákajú turistov na novinku v múzeu.

Hlavných úloh sa v krátkom filme ujali Viola Mariner, Michal Šurák a cvičené sovy, konkrétne plamienka driemavá s výrom skalným. Na grafickej a technickej úprave spolupracoval Otto Banyák. Film už stihli prezentovať aj na viacerých medzinárodných festivaloch vo Francúzsku, Španielsku, Brazílii či USA.

Oravský hrad má supermodernú novinku – virtuálny film, v ktorom stretnete upíra Nosferatu. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Oravský hrad bol pre autora filmu neodolateľnou výzvou. „S virtuálnou realitou som prišiel do kontaktu v New Yorku, kde som pôsobil. Vtedy vo mne skrsla myšlienka nájsť magické miesto a tému, ktorú by som mohol takto spracovať. Spojnicou bol práve Oravský hrad a príbeh Nosferatu,“ hovorí Ivaška. Na diele pracoval so svojím štábom týždeň, najviac ich vraj pri natáčaní potrápila zima. Práve toto ročné obdobie však pri tvorbe filmu vyhodnotil ako najlepšie.

„Rozhodol som sa pre zimu, nahú, drsnú osirelosť, aj keď to znamenalo pracovať v extrémnych podmienkach. Príbeh upíra sa odohráva v temnote noci a takých dlhých, mrazivých, sme si tu s mojím tímom užili niekoľko. Stali sme sa upírmi v uzamknutom spiacom hrade,“ povedal s úsmevom. Jeho úlohou ako autora a režiséra bolo spojiť kameru, svetlá, výpravu a účinkujúcich v 360-stupňovom priestore. Princíp natáčania takouto technológiou je podľa neho náročnejší, lebo kamera sníma v každom okamihu všetko navôkol. S konečným efektom je ale mimoriadne spokojný.

Oravský hrad. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková je z novinky tiež nadšená. „Nový virtuálny film tu budeme premietať od hlavnej turistickej sezóny, začneme v posledný aprílový víkend. Návštevníci si ho môžu pozrieť po prehliadke hradu, pričom do sveta fantázie, upírov a prízrakov vstúpia v Mediatéke – novej expozícii cez špeciálne okuliare,“ vysvetlila. Pripomenula, že ľudia tak uvidia takmer celý hrad od citadely až po nádvorie. „Jeho veľkosť spoznajú naozaj originálnym spôsobom. Našu historickú pamiatku umožňuje zhliadnuť aj skupinám ľudí, ktorí nemajú možnosť byť na mieste,“ uzavrela.

Oravský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou, múzeum v ňom začalo fungovať pred 150 rokmi. Generálnou obnovou prešiel pred polstoročím. V rámci Oravského múzea je najnavštevovanejšou expozíciou, vlani ho videlo až 193 344 ľudí. Najfrekventova­nejším mesiacom bol august, keď sa naň prišlo pozrieť až 47-tisíc turistov. Denne ho v priemere, počas celého roka, vyhľadá 584 návštevníkov. Prehliadka na ňom ponúka tri okruhy – veľký, malý a základný. Práve o ten je najväčší záujem, minulý rok si ho vybralo 68 percent zo všetkých návštevníkov.