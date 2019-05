Unikátna kópia Turínskeho plátna, v ktorom bol Ježiš, je v Bojniciach

VIDEO: Pozrite si jedinú identickú kópiu Turínskeho plátna ako ju vystavujú v Bojniciach

Kurátorom netradičnej výstavy a zároveň majiteľom plátna je Robert Pospíchal. Vyrobiť takéto dielo podľa neho nebolo vôbec jednoduché a trvalo to viac ako štyri roky. „Pre nás to bola výzva, pretože vlastníme výstavu mučiacich nástrojov a jej súčasťou je aj ukrižovanie. Výstavu sme chceli obohatiť a tak sme sa rozhodli, že vytvoríme jeho kópiu,“ vysvetlil Pospíchal.

Výrobe podľa neho predchádzala príprava, o plátne si začali zháňať všetky dostupné materiály a dlho sa borili s nedostatkom informácií, zháňali stroj, na ktorom by bolo možné plátno utkať, samotný materiál, teda ručne tkanú priadzu nakoniec doviezli až z Egypta. Reálnu ľudskú krv vyradenú z krvnej banky zohnali z Prahy a začali tak vytvárať identickú kópiu. „Kópia je skutočne urobená presne podľa originálu, ktorý je od roku 1578 uložený v Turínskej kaplnke chrámu Svätého Jána Krstiteľa. Je vytvorená podľa štruktúry a skenu plátna, ktorý spravili v čase, kedy sa plátno skúmalo,“ hovorí Pospíchal.

Na kópii sa tak nachádza každý odtlačok, detail, záplata a dokonca aj diera ako na originále. Zaujímavosťou je, že odtlačky sú vytvorené skutočnou ľudskou krvou skupiny AB, tak ako je aj originál. Na výrobe pracovali desiatky ľudí. Podľa Pospíchala k tomu museli zohnať kompletnú dokumentáciu plátna, ktorú vlastnil iba tým, skúmajúci reálne Turínske plátno. „Bola nám zapožičaná a aj preto sa nám plátno podarilo vytvoriť,“ prezradil majiteľ. Najnáročnejšia bola výroba obrysu človeka, pretože ten sa nedá namaľovať, ale bolo treba ho nanášať vo vrstvách od najsvetlejších po najtmavšie.

„Keď sme boli na kontrolnom dni výroby, na plátne nebolo skoro nič vidieť a už vtedy tam bolo približne 200 vrstiev krvného farbiva.“ Kópií na svete je takmer štyridsať, ale tie sú namaľované. „Nedá sa o nich hovoriť, že by boli vydarené. Toto je jediná kópia na svete o ktorej sa dá povedať, že je identická, iná taká neexistuje,“ konštatuje Pospíchal.

Je skutočné plátno podvrh?

O Turínskom plátne sa dlho polemizuje, či je skutočne pravé a či odtlačok na ňom môže byť Ježišov. Pospíchal necháva na ľuďoch nech sa rozhodnú, čomu veria. „Je to otázka, na ktorú nie je jednoduché odpovedať, pretože nebolo preukázané, ale ani vyvrátené, že ide o Ježiša Krista. Zostáva to s otáznikom. Ak to ale nikto nevyvráti, môžeme sa domnievať, že osoba na tom plátne je Ježiš,“ myslí si Pospíchal.

To, či mohol plátno vytvoriť Leonardo Da Vinci, ako sa niektorí ľudia domnievajú, si však Pospíchal nemyslí a má k tomu jednoznačné vysvetlenie. „Hovorí sa, že Leonardo mal motív, prostriedky aj znalosti, aby ho mohol vytvoriť. Z môjho pohľadu sú tam však nejaké nezrovnalosti, chyby, ktoré by Leonardo ako skúsený maliar neurobil. Touto otázkou sa zaoberáme a spustili sme aj projekt, ktorý by na to mohol vedieť odpovedať,“ doplnil Pospíchal. Podľa neho napríklad na odtlačku tváre nesedia oči, ktoré sú osadené príliš vysoko a to je práve jedna z chýb, ktorých by sa Leonardo zrejme nedopustil.

Kópiu Turínskeho plátna vystavili v kaplnke ako súčasť nového galerijného okruhu. Návštevníci tak okrem klasickej zámockej prehliadky budú môcť absolvovať po novom aj tento okruh, na ktorom nájdu aj plátno. „Hľadali sme niečo, čím novovzniknutú prehliadkovú trasu obohatíme. Voľba padla práve na Turínske plátno, jednak preto že sa do sakrálneho priestoru kaplnky hodí a tiež preto, že od návštevníkov sme mali indície, že by ich takáto výstava zaujímala. Výstava potrvá do konca júla, ale v prípade veľkého záujmu ešte budeme premýšľať o predĺžení,“ povedala Petra Gordíková z Bojnického zámku.