Štrajk v Prešove, autobusy budú jazdiť len obmedzene

Do štrajku sa nezapojila tridsiatka šoférov, ktorí budú zabezpečovať núdzové linky k nemocniciam a školám. Na radnici vo štvrtok zasadal krízový štáb, ktorý riešil zabezpečenie dopravnej prevádzky. Košickí kolegovia sa zasa po dvoch ostrých štrajkoch rozhodli, že ich nateraz pozastavujú, no v pohotovosti zostávajú.

Šoféri chcú euro, núkajú im štyridsať centov

Prešovskí vodiči mestskej hromadnej dopravy ohlásili ostrý štrajk začiatkom týždňa v pondelok. Dôvodom je chýbajúca dohoda o zvýšení mzdových taríf, ale aj ďalších bodoch podnikovej kolektívnej zmluvy medzi zamestnávateľom a odbormi. Okrem vedenia dopravného podniku zareagovalo aj vedenia mesta a v utorok sa všetky zainteresované strany stretli a snažili nájsť riešenie, no bez úspechu.

Odborári, ktorí sú v štrajkovej pohotovosti od apríla, požadujú navýšenie hodinovej mzdy o 0,70 eura s platnosťou od 1. júla 2019 a ďalšie navýšenie o 30 centov s platnosťou od 1. januára 2020. Dopravný podnik ponúka 0,40 eura, čo bol aj návrh sprostredkovateľa, ktorého určilo ministerstvo práce. Odborári s týmto riešením nesúhlasia.

„Štrajk sme ohlásili v zákonnej lehote a posunuli ho ešte o deň neskôr, keďže sme ho mohli vyhlásiť už na štvrtok. Chceme, aby mal zamestnávateľ deň navyše na zabezpečenie liniek napríklad k nemocniciam,“ vysvetlil Daniel Straka, predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri prešovskom dopravnom podniku.

Zvýšenie platov o 40 centov by pre vodičov znamenalo približne 100 eur mesačne a predstavovalo by to 10-percentné navýšenie.

„V prípade navýšenia mzdy o jedno euro na hodinu to predstavuje 25-percentný nárast. Znamenalo by to nárast nákladov v tomto roku o 500-tisíc eur a v roku 2020 o 1,4 milióna eur,“ konštatoval Peter Janus, riaditeľ dopravného podniku v Prešove.

K dispozícii bude šesť liniek

Ostrý štrajk zamestnancov prešovského dopravného podniku si vyžiada obmedzený režim prevádzky mestskej hromadnej dopravy. V podniku pracuje dokopy 190 vodičov, pričom denne ich jazdí približne 130. Do štrajku sa ešte včera popoludní nezapojilo tridsať z nich.

„Počas štrajku budú celodenne premávať na šiestich linkách, zabezpečia dopravu k nemocniciam, zdravotníckym zariadeniam a školám. Na ďalších linkách, ktoré sú konkretizované v našich oznamoch, bude obmedzený režim. To znamená, že interval nebude ako bežne 15 až 20 minút, ale predĺži sa na hodinu až hodinu a pol,“ informoval Peter Janus, riaditeľ dopravného podniku.

Doplnil, že môže dôjsť aj meškaniam spojov, nakoľko sa predpokladá zvýšený počet automobilov v uliciach a s nimi spojené zápchy, v ktorých ostanú autobusy stáť.

„Informácie bude počas celého piatka dopravný podnik priebežne aktualizovať na svojej stránke, stránke mesta aj na sociálnej sieti a oznamy budú zverejnené aj na zastávkach,“ doplnil Janus, podľa ktorého aktuálne informácie budú nonstop poskytovať aj dispečeri prostredníctvom troch telefónnych čísel.

Podľa viceprimátora mesta Vladimíra Feľbabu je mesto pripravené na krízový scenár. „Budeme sledovať situáciu na cestách. Našou snahou je, aby sa situácia čo najmenej dotkla obyvateľov. Komunikovali sme s predstaviteľmi prešovského krajského dopravného inšpektorátu, okresného dopravného inšpektorátu, so záchrannými zložkami, hasičmi. Mestskí policajti budú nápomocní a informovať cestujúcich o zmenách,“ uviedol Feľbaba.

V Košiciach sú už len v štrajkovej pohotovosti

Vodiči v Košiciach už vyhlásili dva štrajky, jeden trval 2 hodiny, druhý až štyri. Odborári poslali v stredu vedeniu mesta list, v ktorom oznámili, že zostávajú v štrajkovej pohotovosti.

„Ostré štrajky zatiaľ pozastavujeme,“ oznámili v liste Ivan Horváth, predseda Základnej odborovej organizácie vodičov pri košickom dopravnom podniku a Andrea Vindišová, predsedníčka Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri dopravnom podniku primátorovi Košíc Jaroslavovi Polačekovi.

Žiadajú ho, aby sa zaviazal, že zvolá mimoriadne mestské zastupiteľstvo, na ktorom by sa prerokoval bod o platbe za službu vo verejnom záujme pre dopravný podnik a osobne sa pričinil o to, aby ho poslanci schválili.

Košickí vodiči žiadajú 10-percentné zvýšenie tarifných miezd. Primátor Polaček privítal oznámenie, že ostré štrajky v košickej doprave končia.

„Je to znak, že odborári pochopili, že cestujúci nemajú byť rukojemníkmi v ich rukách. Na našom sľube sa nič nemení. Stojím si za tým, čo som povedal už niekoľkokrát. Vodiči budú mať vyššie platy a predstavíme aj celkové zmeny, ktoré je potrebné urobiť,“ reagoval Polaček.