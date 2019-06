Poburujúce video: Pilčíci plašili ročné medvedie mláďa

VIDEO: Medveď sa po prvý raz stretol s pilčíkmi, určite na to nezabudne.

Muži zviera častovali vulgárnymi nadávkami a nakoniec mu do hlavy hodili železný klin. Nad videom zo sociálnych sietí mnohí krútia hlavami.

Miesto zatiaľ neznáme

V ktorej časti Slovenska sa nepekná scéna odohrala, nie je jasné. Niektorí to však tipujú na dolinu Benkovo v Kráľohoľských Tatrách.

Zábery zachytávajú krotkého medveďa uprostred lesa. Pilčíci vyskočili na korbu auta, na zemi nechali porozhadzované motorové píly a ďalšie nástroje. „Normálne nám ich berie,“ smial sa jeden z mužov, keď si medveď obzeral pílu.

Maco sa pomalým krokom priblížil až k autu, postavil sa na zadné laby a prednými sa jemne oprel o vozidlo. Jeden z robotníkov sa ho snažil odplašiť krikom, no ďalší mal iný návrh. „Nechaj ho tak, ja ho kopnem. Nech sem ide, ja mu za… takú,“ podotkol sebavedomo.

Maco išiel po ruksaku, dostal klinom do hlavy

Keď sa medveď začal znova motať okolo ich pracovných nástrojov, začali na neho svorne kričať. Medveď sa otočil a znova sa začal približovať k ľuďom. Pôsobil skôr pokojne, ale obozretne. Spŕška škaredých nadávok zo strany lesných mužov pokračovala, miestami celá scéna vzbudzovala pocit, že sa dobre zabávajú.

Keď sa medveď o chvíľu znovu postavil na zadné a nakúkal do korby, muži to so smiechom šťavnato komentovali. Maca však zaujal otvorený ruksak, akoby sa ho snažil vytiahnuť. Vtom do neho hodili železný klin. „Klinom do hlavy dostal,“ smial sa jeden z aktérov. „Rovno do hlavy,“ opakoval v dobrej nálade. Medveď sa zľakol a ušiel do hory.

Odsudzujúce komentáre

Ktovie, či by „odvážni“ muži rovnako machrovali, keby sa medveď naozaj nahneval. Správanie pilčíkov pobúrilo množstvo ľudí, ktorí si video pozreli.

„Mali sa čím chváliť tí, čo to natáčali. Okrem zrezania živého stromu dokážu aj nadávať na obyvateľa lesa. Keby im prišla mamka s mladými v nedeľu večer domov do obývačky a povedala vypadni, neviem ako by sa im to páčilo. Veď maco je tam doma,“ komentovali viacerí.

Niektorí upozornili, že ide o týranie zvierat, keďže medveď ich nenapadol. Dúfajú, že ochranári z toho vyvodia dôsledky.

Ochranár: Pilčíci reagovali neadekvátne

Video si pozrel aj Vladimír Antal zo Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici. Tiež nedokáže presne identifikovať, kde sa incident stal.

„Ide však o prirodzené prostredie medveďa hnedého a takéto správanie ľudí určite nie je normálne,“ povedal. Medveď je podľa neho veľmi všetečný a zvedavý tvor, preto ho v tomto prípade pravdepodobne zaujímal motorový olej do píl a potrava, ktorú lesní pracovníci mali pri sebe. „Išlo o minuloročné mláďa, pilčíci reagovali neadekvátne,“ podotkol.

„Nahrať si takéto stretnutie a uverejniť ho nemá nič spoločné so slušnosťou a kultúrnym správaním sa,“ pripomenul Antal.

Také hlúposti radšej nerobte

Pri podobnom stretnutí s medveďom v lese, sa ľudia majú správať úplne inak. V takomto prípade vraj treba okamžite naskočiť do auta a počkať ako bude šelma reagovať.

„Ak je medveď sám a neodišiel, je vhodné naštartovať auto a pomaličky sa ho snažiť odplašiť. Určite by ušiel,“ tvrdí.

Z nevhodného správania pilčíkov pravdepodobne nebudú vyvodené žiadne dôsledky. Chýbajú totiž viaceré podklady pre určenie osôb.

„Neustále sa však ukazuje potreba práce s ľuďmi, envirovýchovy a približovanie etológie a biológie medveďov, aby k takýmto negatívnym udalostiam nedochádzalo,“ doplnil Antal.