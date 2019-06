Dievča, ktoré postrelili na Obchodnej ulici, prepustili z nemocnice

V pondelok o tom informoval spravodajský portál tvnoviny.sk.

Počas operácie jej vybrali z panvy projektil, ktorý už analyzujú na Kriminalistickom a expertíznom ústave. Zisťujú, či išlo o priamy zásah, alebo odrazenú guľku. Prípad prevzali krajskí kriminalisti. Doteraz ho riešili na úrovni okresného riaditeľstva.

Portál informoval aj o útočníkovi Martinovi H. Toho mali presunúť z JISky na psychiatrické oddelenie.

„Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania mal obvinený v čase krátko po 15:00 h na Štefanovičovej ulici v Bratislave hodiť neznámy predmet do vstupných dverí budovy Ministerstva financií SR a následne fyzicky napadnúť príslušníka MF SR. Tohto mal nožom bodnúť do ramena a do oblasti brucha,“ uviedla polícia.

Následne sa mal obvinený presunúť na Obchodnú ulicu, kde mal nožom ohrozovať náhodných okoloidúcich. „Opakované výzvy policajtov aby upustil od svojho protiprávneho konania neuposlúchol. Následne sa mal nožom zahnať na jedného z policajtov, na čo boli voči nemu použité donucovacie prostriedky,“ uviedla polícia.

VIDEO: Pozrite si zásah polície na bratislavskej Obchodnej ulici proti mužovi s nožom.