Syslík prežil za pomoci človeka. Pozrite si video s malým maznákom

Hapl na konci mája jedného takého syslíka našiel. Bol vysilený z pochmúrneho daždivého počasia. „Puko ležal celý deň na jednom mieste a keď som ho bral, bol večer a bolo jasné, že je po ňom. On sa mi však v aute prebral. Čo s ním? Dostal trochu kozieho mlieka a spal v plátenom vrecúšku na mojom krku. Nemám termofor. Asi si ho kúpim,“ opisuje Hapl. Neskôr to už zvládal aj v boxe. Tento týždeň v utorok 11. júna syslíka pustili do rodiny, odkiaľ je. „Potešte sa malým maznákom. Z 30 gramov skončil na 90 gramoch, papá všetko. Teraz sa už musí popasovať so životom sám,“ dodal Hapl.

VIDEO: Pozrite sa vo videu ako prežil vysilený syslík za pomoci človeka.

Podľa Združenia OZ Živá planina syseľ pasienkový (Spermophilus citellus) sa na lokalite Biele Vody pri Muráni (NP Muránska planina) nachádza od roku 2000. Združenie na svojej stránke informuje aj o tom, ako môžu návštevníci Muránskej planiny pomôcť vzácnym sysľom.