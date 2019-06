Vynálezy, za ktorými stoja školáci

Levittér - lietajúca stolička, My Dress Machine, teda kabínka, ktorá oblieka, boxovací cukríkový robot ZeŽi, upratovací robot Stevie a Dvere do zázračnej krajiny. To sú vynálezy, ktoré predstavili v Košiciach na podujatí MyMachine Slovakia EXPO 2019. Myšlienka vzdelávacieho programu je unikátna v tom, že sa doň zapájajú žiaci základných škôl aj študenti stredných a vysokých škôl.

Video: Kto by neupratoval lego na kolobežke? Alebo kto by sa nepovozil na zariadení s krásnym názvom levittér? Nápady sa zrodili v hlavách školákov, vysokoškoláci ich dotiahli a stredoškoláci vyrobili. Poďte s nami nazrieť do sveta detskej fantázie!

„MyMachine je vzdelávací program, ktorý prebieha počas jedného školského roka. Má tri základné fázy. Tá prvá je fáza myšlienky. Deti zo základných škôl vo veku 6 až 12 rokov nakreslia svoje vysnívané vynálezy. Z týchto kresieb si potom vyberú jednu, ktorú by chceli najviac otestovať. Nie je to súťaž, ale ide o to, aby mali spoločnú zábavu,“ priblížila zámer Žofia Teplická, koordinátorka programu.

V druhej fáze, ktorá sa nazýva koncept, sa tejto kresby ujmu vysokoškoláci, študenti technických alebo dizajnérskych smerov. Na základe obrázku vypracujú koncept, technickú kresbu a vizualizáciu, teda vymyslia, ako by ten nápad mohol reálne vyzerať, fungovať a z čoho by mal byť vyrobený. Vedia tiež, že sú limitovaní časom, finančnými zdrojmi a tiež možnosťami strednej odbornej školy.

Upratovací robot Stevie - ďalší z detských nápadov, ktoré študenti doviedli do reality. Autor: Robo Hakl, Pravda

„V tretej fáze, ktorá sa nazýva prototyp, potom samotný vynález vyrobia stredoškoláci zo stredných odborných škôl a tento funkčný prototyp potom spoločne testujeme so všetkými zapojenými študentmi a deťmi na záverečnom podujatí,“ doplnila Teplická. Podľa nej je to riešené zábavnou formou, no deti a mladí ľudia sa učia pracovať v tímoch, komunikovať, vnímať a rešpektovať vzájomne svoje talenty a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov.

„Začíname koncom septembra, keď prichádzajú vysokoškoláci na univerzity, v októbri máme tvorivé workshopy na základných školách. Koncom kalendárneho roka alebo v januári odovzdávajú vysokoškoláci spracované koncepty a do konca mája musia stredoškoláci spracovať funkčný prototyp,“ opísala priebeh koordinátorka, podľa ktorej by sa niektoré nápady mohli realizovať a predávať na trhu. Verí, že taký vynález sa objaví v niektorom z ďalších ročníkov.

Kabínka, ktorá oblieka. Jeden z detských nápadov, ktoré študenti doviedli do reality. Autor: Robo Hakl, Pravda

Študentka Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Janka Kuricová bola v tíme, ktorý mal za úlohu vypracovať koncept My Dress Machine, teda kabínky, ktorá oblieka.

„Vynález vymyslelo dievčatko, ktoré chcelo mať kabínku, ktorá ju sama oblečie. Princíp je taký, že dieťa príde ku kabínke, urobí krok dopredu a oblečenie na neho spadne a už je vlastne oblečené,“ uviedla Kuricová.

Levittér – lietajúcu stoličku skonštruovali študenti košickej Strednej priemyselnej školy strojníckej v priebehu troch mesiacov. „Pracovali sme na celom projekte piati. Levittér funguje na princípe jednoduchej kladky a vozíka. Výstavba prebehla bez problémov, jedine nám zabral veľa času problém s bezpečnosťou,“ konštatoval za všetkých kolegov Csaba Harsányi.

Upratovací robot Stevie je vynálezom druhákov Jakuba a Štefana zo súkromnej Základnej školy v Kechneci. „Ja som chcel pomôcť s upratovaním,“ prezradil Štefan. Jakub ho doplnil: „Nakreslil som taký stroj, aby zbieral lego, ak je rozhádzané po zemi.“ Obaja boli s výsledkom spokojní. „Veľmi sa nám to páči, je to dobré,“ zhodli sa školáci.

MyMachine Slovakia je vzdelávací program Karpatskej nadácie zameraný na rozvoj tvorivosti detí a mládeže. Podujatie EXPO bolo vyvrcholením jeho tretieho ročníka, na ktorom sa podieľalo šesť základných škôl, päť stredných odborných škôl, dve fakulty Technickej univerzity v Košiciach, jedna fakulta Žilinskej univerzity a jedna spolupracujúca fir­ma.

Program sa okrem Slovenska realizuje v ďalších siedmich regiónoch sveta ako napríklad v Belgicku, Portugalsku, Slovinsku či v Juhoafrickej republike. Získal si pozornosť svetových odborníkov na vzdelávanie a viacero ocenení za svoj prínos.