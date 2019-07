Rozdelí Vallo legendárne námestie?

VIDEO: V uliciach hlavného mesta sme zisťovali názor jeho obyvateľov na pripravované zme­ny.

Bronzová socha partizána a za ňou dve postavy žien. Pri súsoší na Námestí SNP v čase nežnej revolúcie stála tribúna a pod ňou demonštrovali tisíce ľudí. Tento priestor neskôr naplnili fanúšikovia hokeja, keď pred 17 rokmi získalo Slovensko majstrovský titul a naša reprezentácia to prišla spolu s Bratislavčanmi osláviť. Námestie, ktoré sa nachádza v Starom Meste, sa stalo miestom hromadných protestov ale aj osláv a rôznych akcií. Konali sa ňom demonštrácie pod hlavičkou Za slušné Slovensko. V súčasnosti udalosti z roku 1989 tu pripomína pamätná tabuľa. Primátor Vallo plánuje deliť. Priestor v spodnej časti Námestia SNP by sa mal podľa neho volať ináč.

„Blíži sa 30. výročie nežnej revolúcie a my na magistráte sme presvedčení, že toto výročie si máme pripomenúť spôsobom, ktorý v našom meste zostane prítomný natrvalo. Väčšina možností a návrhov sa týka pomenovania niektorého z bratislavských námestí na ,Námestie nežnej revolúcie‘. Ako najvhodnejšia možnosť sa nám javí pomenovať týmto názvom časť Námestia SNP pred Starou tržnicou,“ oznámil Vallo.

Bratislavčania aj návštevníci mesta pred tržnicou večer sedávajú na lavičkách v blízkosti kaviarní či pivárne. V samotnej Starej tržnici sa konajú farmárske trhy, festivaly a knižné burzy.

Časť bratislavského Námestia SNP pred Starou tržnicou by sa mala premenovať na Námestie nežnej revolúcie. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Vallo sa už obrátil na starostku mestskej časti Staré Mesto Zuzanu Aufrichtovú so žiadosťou, aby zmenu názvu najprv odobrili poslanci tejto mestskej časti. Ak miestnym zastupiteľstvom prejde, návrh všeobecne záväzného nariadenia dostanú na rokovanie mestskí poslanci. Ešte predtým by mala o ňom rokovať mestská komisia kultúry aj mestská rada.

„Ctíme si iniciatívu zriadenia verejného priestranstva, ktoré by pripomínalo boj za slobodu a demokraciu, v ktorej dnes žijeme. Zároveň cítime zodpovednosť, ktorá s takýmto procesom vzniká,“ reagovala pre Pravdu starostka Aufrichtová.

Jej hovorca Matej Števove dodal, že mestskú časť v prvom rade zaujíma dosah na obyvateľov žijúcich na Námestí SNP a podnikov, ktoré tam majú sídlo. „Vzhľadom na rokovania na mestskom zastupiteľstve mesto má záujem zriadiť názvoslovnú komisiu, ktorá sa má zaoberať vhodným výberom názvov verejných priestranstiev z hľadiska kultúrneho a spoločenského,“ skonštatoval Števove. Priblížil, že dnes sa uskutoční stretnutie s poslancami, na ktorom budú túto záležitosť riešiť. Žiadosť primátora Staré Mesto registruje.

Námestie SNP Jedno z najznámejších bratislavských námestí sa nachádza v mestskej časti Staré Mesto. Leží medzi Kamenným námestím a Hurbanovým námestím, prechádza ním električková trať. Námestie nesie dnešný názov od 60. rokov 20. storočia, predtým sa volalo Stalinovo námestie. V jeho spodnej časti sa nachádza prvá výšková budova v Bratislave Manderlák, ktorý má 11 nadzemných podlaží. V bezprostrednej blízkosti Manderláka stojí budova Starej tržnice. Dominantou námestia je pamätník partizána s dvoma ženami. Odhalený bol pri 30. výročí SNP v roku 1974, autormi sôch sú akademický sochár Ján Kulich a architekt Dušan Kuzma. Bratislavské Námestie SNP. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Mala by najskôr vzniknúť odporúčacia komisia?

Členka mestskej komisie kultúry, ochrany historických pamiatok Katarína Šimončičová primátorovi odkázala, že najskôr by mala vzniknúť odporúčacia komisia, ktorá sa bude zaoberať pomenovávaním ulíc, námestí a verejných priestorov. „Aby to nebolo rozhádzané krížom-krážom, aby sa mestské časti nehádali, kto chce akú ulicu, aké námestie. Každý chce niekde stavať pamätníky, niečo pomenovávať a je to roztrúsené, rozhádzané. Musíme počkať, čo táto komisia povie, či je to dobrý nápad, alebo nie. Ale malo by to byť skoordinované a mal by v tom byť poriadok,“ myslí si mestská poslankyňa. „Ono to nie je zlé miesto, veď Námestie SNP nepremenujeme a toto je najbližšia časť k miestu, kde sa odohrávali manifestácie,“ nazdáva sa Šimončičová.

S iniciatívou magistrátu zásadne nesúhlasí predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár. Povedal, že pripravujú k tejto veci stanovisko, ktoré zverejnia o niekoľko dní. „Čakám, aby sme sa zišli ako predsedníctvo, aby to nebolo moje jediné rozhodnutie, ale kolektívne. Ale v každom prípade, nepokladám to za dobrý nápad. Je dosť iných námestí, ktoré sa tak môžu premenovať,“ povedal Sečkár. Pripomenul, že tento rok si nepripomíname len 30. výročie nežnej revolúcie, ale aj 75. výročie Slovenského národného povstania.

Nápad primátora sa nepozdáva ani historikom. „Nie je zlé urobiť niekde Námestie nežnej revolúcie, ale neviem, či práve na SNP, či je to naozaj dobrá myšlienka. Skôr mám určitú pochybnosť. Asi by bolo zmysluplnejšie nájsť iný priestor ako tento,“ nazdáva sa historik Dušan Kováč.

Podobne to vníma aj historik Ivan Kamenec. „Je to trošku ad hoc. Toto námestie má svoju históriu a deliť ho na dve námestia, už len z praktického hľadiska, nie je podľa mňa najšťastnejší nápad. Myslím si, že 30. výročie nežnej revolúcie bude mať dosť významných akcií, ktoré ju pripomenú. Premenovanie vyvolá určitý zmätok, aj v orientácii po Bratislave. Neviem, či to nejako pomôže väčšej propagácii tejto udalosti,“ povedal Kamenec a dodal, že hoci sa na tomto námestí konali pred 30 rokmi protestné akcie, ale hlavné politické udalosti a vystúpenia lídrov sa odohrávali na opačnej strane námestia. „Je to trošku také rozporuplné a myslím si, že význam nežnej revolúcie sa dá osláviť aj inými akciami,“ doplnil Kamenec.

Jedno nové námestie vzniklo v Bratislave v prvej polovici júna. Priestor pred Slovenským národným múzeum odvtedy nesie meno prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka.