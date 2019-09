Strategický park Haniska čaká na papieri

V pôvodných plánoch na vytvorenie parku sa ráta okrem iného aj so závodom na výrobu automobilov, kde by mohlo pracovať tri- až štyritisíc zamestnancov. Celkom sa počíta s kapacitou výroby až 300-tisíc automobilov za rok. Súčasťou závodu má byť karosáreň, lakovňa a lisovňa.

Horúcim záujemcom o Hanisku bola automobilka BMW, ktorá sa nakoniec rozhodla pre susedné Maďarsko. Slovensko však stále môže byť v hre o automobilku Škoda a tiež o výrobu elektromobilov Zhidou.

Spoločnosť Volkswagen, pod ktorú Škoda spadá, zvažovala okrem Slovenska aj Bulharsko, Turecko, Rumunsko a Maďarsko. Výsledok známy nie je. „Koncern Volkswagen sa rozhodol hľadať lokalitu pre nový závod. Dozorná rada rozhodla v máji o začatí konkrétnych rokovaní so zvyšnými potenciálnymi európskymi lokalitami. Koncern sa rozhodne na základe ekonomicky zmysluplných úvah,“ uviedla pre denník Pravda Kamila Biddle, hovorkyňa automobilky, pričom nešpecifikovala, o ktoré štáty ide.

Čínska automobilka Ninghai Zhidou Electric Vehicle na vlaňajšom bratislavskom autosalóne potvrdila záujem o výstavbu závodu v Európe, v ktorom by sa mal vyrábať dvojmiestny elektromobil Zhidou D2 s dojazdom 260 kilometrov. Fabrika by zamestnala asi 500 ľudí. Na výber mala lokalitu v Rumunsku a do úvahy pripadala aj slovenská Haniska. Spoločnosť investíciu zatiaľ neoznámila, no v Košiciach bol pred dvoma mesiacmi jej viceprezident Tee Song Huat.

Čínsky koncern nereagoval na otázky, čo bolo predmetom návštevy vysokého manažéra. V najbližších dňoch smeruje do Hongkongu predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, ktorý bude rokovať s investormi o novej Hodvábnej ceste. Na rokovanie vycestuje aj štátna tajomníčka ministerstva financií Dana Meager.

Štátne inštitúcie sa k možným konkrétnym investorom, ktorí by mohli pôsobiť v strategickom parku Haniska, nevyjadrujú. „Ministerstvo hospodárstva rokuje s viacerými významnými spoločnosťami, ktoré majú záujem investovať v tejto lokalite. Rezort však štandardne nekomentuje rokovania s potenciálnymi investormi. Aj naďalej platí, že strategický park Haniska má status významnej investície. Časový harmonogram akejkoľvek investície v strategickom parku bude závisieť od dohody s konkrétnym investorom,“ uviedol Maroš Stano, hovorca rezortu.

Podobne zareagovala aj agentúra SARIO, ktorá oznámila, že zverejňuje iba zoznam uzavretých projektov. „Realizačné práce však môžu byť v tej dobe len v prípravnej fáze alebo sa práve rozbiehajú. Z tohto dôvodu agentúra SARIO nezverejňuje podrobnosti o investíciách, uzavretých projektoch, až do času, kým investor nezačne podnikať kroky k úspešnému etablovaniu sa na Slovensku,“ tvrdí v stanovisku agentúra.

Spoločnosť InvEast SK, ktorá má na starosti park Haniska, zatiaľ minula viac ako 1,2 milióna eur. „Prevažná väčšina súvisela s vykonaním prieskumných činností na dotknutom území,“ spresnila účel výdavkov Silvia Bajlová, asistentka vedenia. Doplnila, že aktuálne spoločnosť vykonáva prípravné práce spojené s vybudovaním strategického par­ku.

„Nakoľko stále prebiehajú rokovania s potenciálnymi investormi, ktoré však nie sú v gescii InvEast SK, ale ministerstva a ním zriadenej agentúry SARIO, proces majetkovoprávneho vysporiadania predmetných pozemkov nebol dosiaľ začatý. V prípade pristúpenia k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov budú vlastníci pozemkov spoločnosťou InvEast SK oslovení vo veci ich odkúpenia za cenu určenú znaleckým posudkom. Na predmetné pozemky bolo zriadené predkupné právo štátu,“ priblížila ďalší postup Bajlová.

Jedným z najstarších priemyselných parkov pri Košiciach je 18 kilometrov vzdialený Kechnec s výmerou 332 hektárov a so zavedenou infraštruktúrou a s pripojením na rýchlostnú komunikáciu. Starosta Jozef Konkoly hneď po ohlásení vlády o strategickom parku v Haniske považoval tento krok za nelogický.

„V priemyselnej zóne máme 19 subjektov, z toho 10 podnikov je výrobných. Začína sa výstavba ďalšieho závodu, ktorý bude dodávať diely pre automobilový priemysel. Napriek tomu máme dosť miesta aj pre ďalších investorov,“ konštatoval Konkoly, podľa ktorého je stále možnosť rozšírenia priemyselného parku Kechnec.

V súčasnosti je v Kechneci stále voľných viac ako 100 hektárov, trnavská PSA Group využíva zhruba 180 hektárov a Jaguar Land Rover zatiaľ 185 hektárov. V minulosti rokoval kechnecký starosta s viacerými predstaviteľmi automobiliek, napríklad aj s MAN-om či Peugeotom, ktorý sa však napokon rozhodol pre západné Slovensko.