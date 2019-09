Počas týždňa mobility neplatí v bratislavskej MHD vodičský preukaz ako cestovný lístok

Počas Európskeho týždňa mobility (ETM) neplatí v bratislavskej MHD vodičský preukaz ako lístok na bezplatné cestovanie. Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislava (DPB) to vysvetľujú tým, že dáta nepotvrdili udržateľný nárast cestujúcich MHD na základe tejto akcie. Dopravca so samosprávou sa rozhodli tento rok dočasne zlacnieť ročný cestovný lístok na MHD.

Počas minulých rokov, keď vodičský preukaz mohli cestujúci v bratislavskej MHD počas ETM využiť na bezplatnú prepravu, cestovalo verejnou dopravou podľa mesta viacej ľudí, v nasledujúcom období sa však tento nárast neudržal. „Preto tento rok s touto akciou nepokračujeme, nakoľko výpadok v príjmoch z cestovných lístkov nepriniesol dostatočný benefit pre dopravu v meste. Tento rok sme sa preto rozhodli inak. Predpokladáme, že cestujúci, ktorí si kúpia ročný cestovný lístok sú viacej motivovaní MHD počas roka aj reálne využívať, čím odľahčujú dopravu v meste,“ vysvetlilo na sociálnej sieti hlavné mesto.

Dočasnou zľavou si chce samospráva najprv overiť, či lacnejší ročný lístok prinesie trvalý nárast cestujúcich MHD, a ak to dáta potvrdia, bude to podľa magistrátu dostatočný dôvod aj na prehodnotenie ceny predplatených cestovných lístkov. „Vieme, že MHD priláka viacej cestujúcich z áut vtedy, keď bude v prvom rade rýchlejšou, spoľahlivejšou a pohodlnejšou alternatívou pre dopravu v meste. Pre niektorých cestujúcich však môže byť aj výrazne nižšia cena ročného lístka dostatočnou motiváciou,“ tvrdí hlavné mesto.

DPB na sociálnej sieti uviedol, že MHD si počas minulých rokov vyskúšalo množstvo vodičov áut, ktorí mohli cestovať zadarmo. „Treba si ale položiť otázku, prinieslo toto opatrenie do MHD nových pravidelných cestujúcich z áut? Nemyslíme si. Naopak, vozidlá zrazu jazdili jeden týždeň oveľa plnšie, čo nebolo úplne príjemné ostatným cestujúcim a odradilo to aj množstvo potenciálnych cestujúcich s vodičským preukazom,“ priblížil dopravca. Dôvodom, prečo niektorí šoféri áut necestujú MHD, je podľa neho zväčša to, že verejnú dopravu považujú za mnohokrát pomalšiu, vozidlá za neklimatizované a ak necestujú často, je to podľa vodičov aj drahšie. „Spolu s mestom sme si vedomí chýb, ktoré MHD má a máme spoločný cieľ to čo najskôr zmeniť. Po celej Bratislave sa začínajú budovať bus pruhy, nakupujeme desiatky nových klimatizovaných vozidiel, a teraz si ideme vyskúšať, ako by vodiči áut reagovali na zlacnenie lístkov. A nielen na týždeň, ale rovno na celý rok,“ skonštatoval DPB.

ETM sa koná každý rok v termíne od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility. Taktiež, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať na prepravu alternatívu voči osobným motorovým vozidlám, napríklad bicykel, verejnú dopravu či chôdzu.