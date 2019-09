Dopravný podnik v Košiciach zostal bez riaditeľa

Riaditeľov majú od štvrtka tri zo štyroch košických mestských spoločností. Dokopy sa do výberového konania prihlásilo až 68 záujemcov, pričom najviac malo záujem šéfovať dopravnému podniku, kde víťazný kandidát napokon neuspel. V prípade bytového podniku, tepelného hospodárstva a K13 - Košické kultúrne centrá mestskí poslanci vo štvrtok schválili navrhovaných kandidátov.

Generálnym riaditeľom bytového podniku sa stal Peter Vrábel, ktorý doteraz pôsobil ako vedúci úseku správy a údržby v Študentských domovoch a jedálňach Technickej univerzity v Košiciach. Jeho kolegom v spoločnosti Tepelného hospodárstvo bude Jaroslav Tkáč, ktorý v tomto mestskom podniku na rôznych funkciách pracuje už viac ako 26 rokov. Riaditeľom K13 – Košické kultúrne sa stal advokát a konateľ reklamnej agentúry Tomáš Petraško.

Kandidáti museli absolvovať neverejné pohovory v pracovných komisiách, zložených s odborníkov, poslancov či zamestnancov jednotlivých podnikov. Z nich boli vybraní pri každom mestskom podniku traja najlepší, ktorých potom čakali verejné vypočutia, kde predstavili nielen svoju stratégiu rozvoja daného mestského podniku, ale odpovedali aj na rôzne otázky členov komisií a verejnosti. Celý proces mohli sledovať Košičania aj prostredníctvom živého vysielania. Napokon bol pre každý podnik vybratý kandidát, ktorý najviac presvedčil komisiu aj verejnosť. Primátor potom ich mená predostrel mestskému zastupiteľstvu.

„Nastavili sme také férové a transparentné podmienky výberových konaní aké v tomto meste doteraz neboli. Zapracovali sme do nich aj viaceré podnety verejnosti a poslancov,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček. Noví riaditelia by mali nastúpiť do jednotlivých podnikov od 1. októbra.

V týchto dňoch sa uzavrelo druhé kolo výberových konaní na riadiace posty v Správe mestskej zelene, v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice, Knižnici pre mládež mesta Košice a Mestských lesoch, do ktorých sa prihlásilo 34 uchádzačov. Najväčší záujem je o post riaditeľa Správy mestskej zelene, ktorým chce byť až tucet kandidátov.

Mestské lesy by chcelo riadiť deväť uchádzačov, Knižnicu pre mládež sedem a Stredisko sociálnej pomoci šesť ľudí. Výberové konania v týchto mestských podnikoch sa uskutočnia od 24. októbra do 29. októbra.