Okupujú medvede Vysoké Tatry?

Pozreli sme sa na situáciu v meste Vysoké Tatry. Najmä v osadách sa domáci boja medveďov. Vyhnali ľudia šelmy alebo šelmy vyháňajú ľudí?

Medvede naháňajú obyvateľom osád mesta Vysoké Tatry čoraz väčší strach. Naposledy prišiel medveď až pred dvere policajnej stanice v Starom Smokovci. Šelmy vyhľadávajú aj železničnú stanicu a obľubujú vychádzky medzi Tatranskou Poliankou a Tatranskou Lesnou.

Primátor Ján Mokoš tvrdí, že v roku 2010 zaznamenali 97 hlásení výskytu medveďa v obývanej zóne, o päť rokov 248 a vlani 525 hlásení. "Tento rok sa ich počet vyšplhal na vyše 700, a to sa ešte ich sezóna nekončí. Stav je natoľko závažný, že sa už skutočne bojím o životy domácich aj turistov,“ povedal Mokoš s tým, že uvažuje o vyhlásení mimoriadnej situácie. To by znamenalo zákaz pohybu po zotmení po meste Vysoké Tatry.