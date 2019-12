Most vedie odnikiaľ nikam. Diaľničiari sa ho chcú zbaviť stoj čo stoj

Most, ktorý obec Dolné Naštice nechce prevziať do svojej starostlivosti.

Most, ktorý obec Dolné Naštice nechce prevziať do svojej starostlivosti. Autor: Tatiana Michalková , Pravda

Most v katastri obce Naštice spája jednu rozbahnenú poľnú cestu s druhou rozbahnenou poľnou cestou a vedie ponad rýchlostnú cestu R2. Nik ho však nevyužíva. Za vybudovanie mostu dali diaľničiari 683 295 eur. Vlani v decembri NDS prehrala súdny spor v Dolnými Našticami, keď chcela, aby obec prevzala most do svojej správy. Súd však rozhodol v neprospech diaľničiarov – hoci niekdajší starosta podpísal s NDS zmluvu o predbežnej zmluve, ani jedna zo strán ju nezverejnila v centrálnom registri zmlúv. Takže nevošla ani len do platnosti.

Tentoraz NDS žiada, aby si obec most prevzala na základe cestného zákona. Právni zástupcovia oboch strán sa však na Okresnom súde v Bánovciach nad Bebravou nestretli. „Nedostavila sa právna zástupkyňa žalobcu a žalobca,“ skonštatoval sudca a proces odročil na február. Zástupcovia diaľničiarov mali totiž cestou nehodu.

Mária Gbelská, právna zástupkyňa obce, vysvetľuje, že NDS chce Dolné Naštice donútiť, aby si most prevzali na základe cestného zákona. „Obec sa však bráni, že na takýto úkon, ako je prevzatie majetku, potrebuje súhlas obecného zastupiteľstva. V zmysle mnohých judikátov by to mal byť predchádzajúci súhlas. Nedá sa však získať spätne,“ upozorňuje Gbelská.

„Stavebný objekt bol vybudovaný ako vyvolaná investícia pri budovaní rýchlostnej cesty R2 Ruskovce–Pravotice. NDS bola v rámci výstavby rýchlostnej cesty priamo zo znenia cestného zákona povinná na vlastné náklady vybudovať úpravy dotknutého diela, ktorým bola preložka poľných ciest a mostného objektu,“ vyjadrila sa pre Pravdu hovorkyňa diaľničiarov Michaela Michalová.

Most teda postavili a tvrdia, že starať sa o oň už musí obec. Michalová poukazuje na cestný zákon a ustanovenie, podľa ktorého si obec mala vybudovaný stavebný objekt prevziať po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. „Kolaudačné rozhodnutie, ktorým bolo povolené užívanie vyvolanej investície, nadobudlo právoplatnosť dňa 8. decembra 2017,“ pokračuje Michalová s tým, že priamo zo znenia cestného zákona si musí vlastník alebo prevádzkovateľ prevziať upravený úsek.