Rekonštrukciu električkovej trate brzdí spor o pozemok, hovorí bratislavský primátor

Termín spustenia premávky električiek po zmodernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiále až do bratislavskej Dúbravky, ktorý je zatiaľ určený na 20. decembra, je ohrozený. Dôvodom je spor o vstup na pozemky pod elektrickou stanicou meniarňou Dolné Krčace v Dúbravke. V stredu to oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že mesto aspoň v úseku od Molecovej po obratisko Karlova Ves našlo provizórne riešenie a električky by mohli touto časťou trate premávať už budúci týždeň.

Vallo tvrdí, že dôvodom celej situácie je konanie podnikateľa Branislava Božeka, ktorý vystupuje ako zástupca vlastníkov pozemkov pod meniarňou a ktorý sa situáciu pred dokončením rekonštrukcie električky rozhodol využiť vo svoj prospech a na vlastné obohatenie.

Vallo: Podnikateľ zneužíva situáciu

„Trvalo v rozpore so zákonom znemožňuje prístup pracovníkov Dopravného podniku Bratislava (DPB) na pozemok s meniarňou. Zneužíva tak situáciu, pretože si je vedomý toho, že bez aktívneho prístupu našich pracovníkov k meniarni nie je možné spustiť električku v plnohodnotnom režime,“ povedal primátor. Situáciu sa podľa jeho slov Božek snaží využiť a žiada od mesta peniaze za predaj alebo prenájom pozemkov, ktorých majiteľov zastupuje, alebo žiada výmenu pozemku.

„DPB má však na neobmedzený prístup k meniarni zákonný nárok a principiálne nemôže na tieto podmienky pristúpiť. Zvlášť nie pod nátlakom a nie za neadekvátnu cenu,“ poznamenal Vallo. Primátor tvrdí, že pri pokusoch vstúpiť do meniarne sú fyzicky ohrozovaní pracovníci DPB a čelia vyhrážkam. „Zabezpečiť prístup, na ktorý má mesto jednoznačný nárok, odmietla aj štátna polícia,“ upozornil na to šéf bratislavskej samosprávy.

Keď bude ďalej obmedzovaný prístup k meniarni, mesto si chce v záujme obyvateľov Bratislavy voči dotknutým vlastníkom pozemkov uplatniť nárok na náhradu škody. Magistrát zároveň podal návrh na predbežné opatrenie súdu. Rovnako podal návrh na zápis vecného bremena na pozemok do katastra nehnuteľností. A zvažuje aj ďalšie technické riešenie.

Trať po obratisko v Karlovej Vsi spustia na budúci týždeň

Pracovníkom DPB sa podarilo napojiť z iného zdroja vysokého napätia aspoň časť trate v Karlovej Vsi, a to po obratisko električiek. „Ak nedôjde k ďalším komplikáciám, trať od Molecovej po obratisko v Karlovej Vsi bude pre električky spustená počas budúceho týždňa. Je to provizórne riešenie, prináša aj obmedzenia, napríklad jazdnú rýchlosť v úseku,“ podotkol Vallo s tým, že plnohodnotná prevádzka električky je možná iba so zapojením meniarne Dolné Krčace. Naďalej ohrozeným však podľa neho zostáva decembrový termín spustenia električiek až do Dúbravky. Túto časť trate totiž nedokáže mesto a DPB zabezpečiť z iného náhradného zdroja.

Božek pre denník Sme uviedol, že v prípade doteraz vystupoval ako „mediátor“ a spor bude ďalej riešiť nový vlastník svojou cestou. Už od roku 2017 sa podľa neho uskutočňuje súdny spor o odstránenie meniarne, ktorú Božek označuje ako „nelegálnu stavbu“. Bratislava však tvrdí, že k meniarni bol do októbra 2019 bezproblémový prístup.