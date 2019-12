Prvá lavínová nehoda tejto zimy sa stala v Školskom žľabe v Nízkych Tatrách

Nehoda sa stala v sobotu 14. decembra. Skupina dvoch lyžiarov v Nízkych Tatrách pod vrcholovou stanicou Chopok-sever nalyžovaním do severovýchodného Školského žľabu odtrhla lavínu, ktorá ich strhla do Lukového kotla. Horskí záchranári po príchode na miesto lokalizovali obidvoch postihnutých, pričom prvý sa nachádzal na povrchu, no utrpel vážne zranenie. Druhý postihnutý bol kriticky zasypaný s hlavou v hĺbke 1,5 m pod povrchom snehu. Záchranári začali ihneď s rozšírenou kardio-plunárnou resusticáciou aj s využitím AED a podávaním liečiv, no bohužiaľ neúspšene.

Pracovníci Strediska lavínovej prevenci Horskej záchrannej služby zdokumentovali lavínovú nehodu. Jednalo sa o odtrh široký 50m, zasahujúci do dvoch žľabov oddelených nevýrazným skalným hrebeňom. Dĺžka dráhy lavíny bola 250 až 300m, lavína svojim nánosom zasahovala až do sute v kotli, kde bolo snehu veľmi málo. Odrth mal na výšku 30 až 50 cm. Jednalo sa o nový previaty a do dosky uložený sneh, ktorý sa skĺzol po veľmi tvrdej ľadovej vrstve. V daný deň bol pre Nízke Tatry od 1700 m n.m vyhlásený mierny stupeň lavínového nebezpečenstva.