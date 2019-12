Šéf búracej firmy: Stačilo kýchnuť a panelák by sa zrútil

Jiří Raszka, technický riaditeľ českej spoločnosti Cannoneer group, ktorá má skúsenosti s demoláciami, vysvetľuje, že panelák na Mukačevskej ulici v Prešove nemal šancu. Ak by ho nezbúrali, zrútil by sa. "Nepustil by som tam ani záchranárskeho psa," vyhlásil.

VIDEO: Takto sa odpratávajú sutiny po dvanásťposchodovom paneláku

Poďakovanie za podporu poslal Raszka Prešovčanom. Spoločnosť za symbolické jedno euro pomáhala pri záchranných prácach so špeciálnym ťažkým mechanizmom s ramenom dlhým 68 metrov, ktorý doviezli z českého Kladna.

„Drahí moji Prešovčania, dovoľte mi na chvíľu sa vrátiť v spomienkach k 6. decembru. Vtedy som Vás ešte nepoznal a všetko, čo sa odohralo po strašnom výbuchu, som sledoval len na diaľku. Bolo ťažké uveriť, že zábery horiaceho paneláku, ktorý som videl vo správach, sú skutočné. Ani na chvíľu mi nezišlo na um, že niekedy budem stáť priamo na mieste tejto strašnej tragédie," píše technický riaditeľ.

Najťažšia misia

Transport ťažkého stroja sa podarilo zorganizovať v priebehu niekoľkých dní. Výbuch plynu a požiar zničili panelák 6. decembra a 13. decembra už stál demolačný stroj na Mukačevskej ulici. Raszka priznáva, že pred jeho tímom bola misia, pred ktorou doteraz ešte nestáli.

„Chcel by som sa Vám preto úprimne poďakovať za všetku tú energiu, ktorú ste nám posielali, aby sme boli schopní urobiť absolútne maximum na odstránenie mementa hrôzy na Mukačevskej 7, a tiež zaistenie bezpečia pre tých, ktorí bývajú v okolitých bytovkách. Vaša energia bola naozaj neskutočná a verte či nie, v Prešove sme zažili aj niekoľko naozajstných zázrakov," pokračuje Raszka v liste.

„Chcem vám všetkým zaželať čo možno už čo najpokojnejšie a najkrajšie prežitie vianočných sviatkov, plných lásky, objatia a úsmevov,“ odkázal Prešovčanom.

Neposlal by som tam ani psa

Ďalej Raszka v liste vysvetľuje enormné poškodenie panelov. „Verím, že pohľad z diaľky na panelák mohol pred jeho asanáciou vzbudzovať v ľuďoch dojem, že je takmer v poriadku. Niektorým sa mohlo napríklad zdať, že by stačilo vziať len metly a upratať, zaskliť okná a po vymaľovaní by bolo všetko zase v úplnom poriadku,“ konštatuje Raszka.

Statici však už krátko po výbuchu a požiari upozorňovali, že zrejme bude nutné zbúrať celý panelák.

„Keď sa pozriete na fotografie, uvidíte, že všetko je inak. Panely obvodového plášťa vytlačenej explóziou, boli zaizolované tepelnou izoláciou, ktorá je vysoko nasiakavá. Každá kvapka vody ju preťažila a panely sa mohli zrútiť kedykoľvek! Celé schodisko sa zrútilo, a nielen že bolo jedným zo stužujúcich prvkov stavby, ale hlavne bolo jediným prístupom do bytových jednotiek," vysvetľuje technický riaditeľ.

Pripomína, že do bytov sa dalo vliezť iba oknami. "Keď sa pozriete na fotografie vnútorných konštrukcií, myslím si, že aj pre neštudovaného človeka v odbore staviteľstvo, či kohokoľvek bez znalosti stavebnej statiky, je jednoznačne zrejmé, že stačilo v úvodzovkách kýchnuť a všetko sa mohlo okamžite zrútiť,“ upozorňuje Raszka.

„Ak sa k tomu pripočítajú obrovské teploty požiaru, ktoré úplne zmenili fyzikálne vlastnosti betónových konštrukčných prvkov, popravde sa čudujem, že to zostalo držať tak dlho. Naozaj si ešte niekto myslí, že by bolo bezpečné do takejto budovy vstúpiť? Neposlal by som tam ani psa od záchranárov,“ doplnil.

Tragédia zo 6. decembra

Výbuch plynu a následný požiar v 12-poschodovej bytovke na Mukačevskej ulici 6. decembra neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je naďalej nezvestná. Je možné, že príčinou výbuchu bola chyba robotníkov, ktorí poškodili plynové potrubie pri dome. Bytovku začali búrať v pondelok 16. decembra a skončili v stredu 18. decembra. V súčasnosti z miesta tragédie odvážajú sutiny.