Mužovi v Trnave namerali 9 promile

Deväť promile, to je údaj, ktorý namerali neznámemu mužovi, ktorého našli ležať dvaja policajti z Trnavy Anton Petrovič a Matúš Masár pred vchodom do tamojšej polikliniky. Ak by nebolo policajtov, muž by dnes už zrejme nežil. Smrť môže u človeka nastať podľa lekára Viliama Dobiáša aj pri troch, štyroch promile.