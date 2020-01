Cena oboch parkovacích kariet v Starom Meste je zjednotená na 39 eur

Cena oboch ročných parkovacích kariet vydávaných v bratislavskom Starom Meste je od tohto roka zjednotená na 39 eur. Týka sa to karty, ktorú na svojom území vydáva súkromná parkovacia spoločnosť BPS Park, ako aj karty, ktorú vo svojich zónach vydáva mestská časť. Potvrdil staromestský hovorca Matej Števove.

Cena oboch ročných parkovacích kariet vydávaných v bratislavskom Starom Meste je od tohto roka zjednotená na 39 eur. Týka sa to karty, ktorú na svojom území vydáva súkromná parkovacia spoločnosť BPS Park, ako aj karty, ktorú vo svojich zónach vydáva mestská časť. Pre TASR to potvrdil staromestský hovorca Matej Števove.

Zmena ceny ročnej parkovacej karty je jedným z opatrení, ktoré vlani vyrokovalo vedenie mestskej časti so súkromnou parkovacou spoločnosťou a následne odsúhlasil aj poslanecký zbor. Šéfka staromestskej samosprávy Zuzana Aufrichtová zároveň rozhodla aj o zmene ceny karty, ktorú vydáva mestská časť. Do konca minulého roka sa totiž v zónach BPS Park platilo ročne za kartu 60 eur, v zónach mestskej časti stála ročná karta desať eur.

Naďalej však platí, že ak budú chcieť obyvatelia parkovať v oboch zónach, musia si kúpiť obe karty. Po novom však budú v takomto prípade platiť o osem eur viac ako doteraz.

Súbor opatrení, ktoré sú v súčasnosti už v platnosti, sa okrem zníženia ceny týka taktiež zmeny pri dobe spoplatnenia krátkodobého, teda hodinového státia v zóne BPS, ktoré je po novom spoplatnené od 8.00 do 18.00 h, teda nie do 16.00 h. Spoplatnenie sa podľa Števove týka len pracovných dní, nie víkendov. V rámci posledného, tretieho opatrenia bolo vyhradenie zhruba 220 miest pre rezidentov v čase od 17.00 do 8.00 h.

Podľa Aufrichtovej má byť novým benefitom tiež ročný príspevok 30.000 eur zo strany súkromnej parkovacej spoločnosti na zveľaďovanie verejného priestoru. Príspevok v danej sume by po tri roky mala dávať do neziskového Fondu architekta Weinwurma, platformy pre donorov, ktorý zriadila mestská časť.

Mestská časť a súkromná spoločnosť uzavreli zmluvu v roku 2005, platná je do roku 2026, vystúpiť z nej nie je právne možné bez sankcií pre mestskú časť. Pre zmluvu v minulosti vzniklo viacero súdnych sporov, ktoré boli ukončené v roku 2013 dohodou o urovnaní. Rámcové podmienky dohody schválilo miestne zastupiteľstvo v apríli 2013. Nové vedenie mestskej časti pristúpilo so spoločnosťou k rokovaniam o úprave niektorých podmienok, súbor posledných opatrení odobril poslanecký zbor v septembri.