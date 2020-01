Kvôli demolačným prácam v Prešove padlo trestné oznámenie

Polícia má podľa neho prešetriť, či nedošlo k porušeniu povinností pri správe cudzieho majetku. Ako sa pre médiá vyjadril zástupca primátorky Vladimír Feľbaba, mesto robilo v danej situácii najlepšie, ako sa dalo.

Podľa Eštočáka, ktorý svoje názory prezentoval aj na sociálnej sieti, je jeho podozrenie zo spáchania trestného činu odôvodnené. „Všetky dôkazy, čo sme dostali od tej firmy a ktoré boli aj predložené polícii nasvedčujú to, že sú tam nejaké pochybnosti a nechám to na orgány činné v trestnom konaní, nech to prešetria,“ uviedol. Ním označenou „firmou“ je spoločnosť Slovak Assistance, ktorá bezprostredne po nešťastí zasahovala pri odstránení vozidiel a odstraňovala i suť, ktorá na mieste zostala. Medzi dôkazmi, ktoré Eštočák na polícii odovzdal, sú podľa jeho slov aj cenové ponuky inej spoločnosti. „Išlo o nejaké ponuky, ktoré boli dve, nevieme prečo. Boli aj s iným dátumom vystavenia, ponuky od nemenovanej firmy z Kružľova. Máme aj čestné prehlásenie, ktoré bolo pridávané k týmto dokumentom. Na základe toho sú pochybnosti,“ konkretizoval s tým, že sám je presvedčený o tom, že „niekde nastali pochybenia“.

Dôkazom získaným od spoločnosti Slovak Assistance je podľa slov jej obchodného zástupcu Jaroslava Kučerova svedectvo jeho kolegu, ktorý sa spolu s ním zúčastnil na stretnutí krízového štábu. Počas neho mali jeho tajomníkovi Petrovi Kulanovi predostrieť ústnu cenovú ponuku na demolačné a sanačné práce v sume 400.000 eur. „Máme dôkaz, kolegu, ktorý bol so mnou na krízovom štábe a pánu Kulanovi sme to aj osobne povedali a takisto aj telefonicky,“ povedal s tým, že je pripravený poskytnúť polícii i výpis telefonických hovorov svedčiacich o opakovanej snahe spojiť sa s Kulanom. Ten však nemal na hovory reagovať.

„Vedel som iba o nejakej ponuke na vykonávanie záchranných prác, ale o cenovej ponuke sme vôbec nič nevedeli. Takéto informácie dodnes nemám. Ani mailom, ani telefonicky, ani smskou, ani písomne, ani ústne,“ vyjadril sa v tejto súvislosti Kulan. Ako tiež uviedol, mesto na práce potrebovalo spoločnosť, ktorá je schopná začať s nimi okamžite, ešte počas výkonu záchranných prác. Spoločnosť, pre ktorú sa mesto rozhodlo, oslovili podľa jeho ďalších slov na základe odporúčania jednej zo siedmich spoločností, ktoré kontaktovali telefonicky.

Hlavný kontrolór má vec prešetriť

O zákonnosti postupu pri zadávaní zákazky je presvedčený aj Feľbaba. „V danej situácii sa robilo najlepšie, ako sa dalo. Momentálne sám nevidím nejaké prvky toho, aby išlo o nejaký netransparentný postup,“ povedal s tým, že zapojenie zložiek, ktoré celú vec prekontrolujú, schvaľuje. „Mesto Prešov podľa môjho názoru nemá absolútny problém s tým, aby to bolo celé prešetrené zo strany orgánov činných v trestnom konaní, ale aj zo strany, napríklad, hlavného kontrolóra,“ vyjadril sa. Mesto Prešov podľa jeho ďalších slov v pondelok poverilo hlavného kontrolóra celú vec prešetriť. Ako dodal, sám zvažuje podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy a tiež ohovárania.

Doterajšie odhadované náklady na záchranné práce sú 1,3 milióna eur. Z toho najvyššiu položku predstavuje objednávka na sumu 1,1 milióna eur za asanáciu a demontáž zvyšných štyroch poschodí bytovky, ako aj odvoz a uskladnenie sutín a odpadu. Demoláciu do štvrtého poschodia vykonala česká firma Cannoneer group zadarmo, radnica hradila prevoz stroja.

Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici č. 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra 2019 neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je nezvestná. Bytovku búrali od 16. do 18. decembra. Krízový štáb rozhodol, že je potrebné ju asanovať celú. V piatok 17. januára bol asanovaný, vyvezený a uskladnený celý zostávajúci skelet bytového domu. Na mieste zostala základová doska budovy pre vyšetrovanie zo strany polície.