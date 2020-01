Stret sokov v láske sa skončil tragicky

Dominika M. polícia zadržala, pretože sa vyhrážal svojej 40-ročnej priateľke Darine K. Pred rokmi účinkovala v televíznej reality šou o hľadaní manželiek pre farmárov.

Video: Polícia hľadá vražednú zbraň. Zabíjala v Pažiti žiarlivosť?

Žena bola susedou dôchodcu Milana G. "Raz žili spolu, raz nežili. Chodila mu však stále pomáhať,“ hovoria susedia. Pred časom sa však začala priateliť s Dominikom M. z vedľajšej Hornej Vsi. Začali spolu žiť v Prievidzi, no i tak často chodievala aj za dôchodcom.

Vo štvrtok polícia zadržala Dominika M., pretože sa údajne nebezpečne vyhrážal svojej priateľke. Ten sa však polícii zrazu priznal aj k vražde dôchodcu Milana G. Jeho telo polícia našla na dvore rodinného domu v Pažiti.

V piatok ráno sa polícia do obce vrátila, policajti vytvorili tzv. rojnicu a na poliach pri ceste tesne za obcou hľadali vražedný nôž. Dominik M. totiž podľa našich informácií vypovedal, že dôchodcu zavraždil skladacím nožom a potom ho odhodil do poľa.

"Nedá sa to komentovať, je to veľmi smutné, keď niekto siahne inému človeku na život,“ povedala starostka Pažite Mária Gendiarová. "Určite si to nezaslúžil, bol to úplne nekonfliktný človek. Nechodieval veľmi na verejnosť, bol skôr utiahnutý doma,“ dodala.