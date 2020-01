Vodiči sa zdržia na bratislavských cestách

So zdržaním desať až 35 minút musia vodiči rátať na bratislavských cestách a vstupoch do hlavného mesta. Na viacerých úsekoch sa tvoria kolóny. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

Vodiči musia rátať s 35-minútovým zdržaním v Dunajskej Lužnej, v smere do Rovinky a Bratislavy a s 30-minútovým zdržaním v Ivanke pri Dunaji, v smere z Bernolákova do Bratislavy. V Bratislave na Hradskej, v smere z Vrakune do centra zdržanie predstavuje 25 minút.

S 20-minútovým zdržaním musia vodiči rátať medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi a na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, v smere zo Senca.

V Bratislave na ulici Svornosti a na Popradskej sa v smere do mesta sa vodiči zdržia do 15 minút a desaťminútové zdržanie ich čaká v Bratislave na Račianskej v smere do mesta a z Čiernej Vody a z Vajnôr, v smere do Bratislavy.