Adam je kráľ, mesačne prečíta trinásť kníh

VIDEO: Pozrite si, kráľa čitateľov. Za rok prečítal 164 kníh

Adam, ktorý je aktuálnym kráľom detských čitateľov, „zhltne“ mesačne zhruba trinásť kníh. Denne číta dve hodiny. „Viac sa popri škole, hereckom a lezeckom krúžku, na ktoré chodím, nedá stihnúť,“ hovorí s úsmevom. Zároveň priznáva, že čítaniu venuje viac času ako učeniu. „Mama sa na mňa za to trošku hnevá, ale v škole mám väčšinou jednotky, takže to nie je až taký problém,“ povedal veselo. Číta aj e-knihy. „Uprednostňujem však klasiku. Páči sa mi, keď môžem svoje obľúbené dielo držať v rukách a listovať v ňom. K tej druhej alternatíve sa obraciam až vtedy, keď to, čo práve zháňam, nie je inak dostupné. Potom si to jednoducho stiahnem do mobilu,“ vysvetlil.

Napriek svojej vášni sa Adam profesionálne knihám venovať neplánuje. Vie si vraj sám seba predstaviť v knižnici v úlohe brigádnika, no ako dospelý by sa chcel živiť herectvom alebo medicínou. „Mamina je zubárka, možno pôjdem tým smerom,“ podotkol. Rodičia ho nejako špeciálne ku knihám neviedli, cestu k nim si vraj našiel sám. Prvú prečítal ako druhák na základnej škole. Zrejme ho k nej pritiahol fakt, že hlavný hrdina je jeho menovec. Ide o dielo Adam a čarovná šmykľavka od Márie Lazárovej. „Potom to už išlo ako po masle. Najviac vyhľadávam sci-fi a fantasy, naposledy ma zaujala séria Pomstitelia od Brandona Sandersona,“ doplnil.

Jakub Markech skončil so 161 prečítanými knihami na druhom mieste a stal sa rytierom detských čitateľov. Štyrikrát predtým však dominoval on, v jednom roku sa mu podarilo „zdolať“ až tristo kníh. „Sám som sa vtedy čudoval, že sa to dá zvládnuť. Čítam všetky literárne žánre, vďaka tomu sa dá dosiahnuť také veľké číslo,“ povedal. To, že teraz je prvý Adam, mu vraj vôbec neprekáža. „Naopak, som šťastný, že konečne ma niekto predbehol. Nech si to užije,“ zasmial sa.

Pracovníčka zvolenskej krajskej knižnice Zlatica Brodnianska hovorí, že mládež si vie nájsť cestu k literatúre aj v súčasnosti. „Záleží od pedagógov, či ich k tomu vedia priviesť. Samozrejme, dôležitú úlohu pri tom majú aj rodičia,“ pripomína. Záujem o knihy bol vraj kedysi väčší, no je to aj tým, že sa zvyšujú možnosti trávenia voľných chvíľ. „Pred tridsiatimi rokmi taká ponuka nebola. Existujú centrá voľného času, rôzne krúžky, no a svoje robí tiež moderná technika s médiami,“ objasnila. Zdá sa však, že až také zlé to nie je. „Pred pätnástimi rokmi sa hovorilo, že klasickú formu čítania vytlačia elektronické knihy, no nestalo sa to. Práve naopak – razí sa trend návratu k tlačenej knihe. Čítačky sú praktické najmä na cesty, lebo sú ľahké a veľa sa do nich zmestí,“ poznamenala knihovníčka. Mladšie deti si podľa nej požičiavajú väčší počet kníh ako tie staršie, no je to spôsobené tým, že vo vyšších školských ročníkoch majú viac učenia a preto aj menej času.

„Vieme, že všetko, čo si požičajú, reálne prečítajú. Kolegyne na detskom oddelení našich rekordérov poznajú, trávia tam naozaj množstvo času. O prečítanom obsahu sa s nimi pravidelne rozprávajú,“ tvrdí Brodnianska. V porovnaní s minulosťou sa vraj vkus detských čitateľov zmenil. „Chlapci kedysi uprednostňovali dobrodružné alebo náučné knihy, dievčatá skôr romantické. Teraz sa to akoby zjednotilo, lebo obidva tábory majú najradšej fantasy svet,“ doplnila.

Jej slová nám potvrdili viacerí detskí čitatelia, ktorých sme v knižnici stretli. „Keď mám čas, väčšinou cez prázdniny, čítam sci-fi alebo fantasy,“ povedala štrnásťročná gymnazistka Zuzana. Harryho Pottera zvládla dokonca v origináli. Rovnako je na tom aj jej spolužiačka Daniela. Aktuálne ju zaujala trojdielna séria Drahokamy od Kierstin Gierovej. „Čítam veľa a niekedy aj v škole pod lavicou,“ priznala Daniela na rovinu. Jej angličtinárka Ildika Čechová to berie s humorom. „Som rada, že mojim primánom sa nepáčia len učebnice, ale aj beletria. Čítajú nielen v slovenčine, ale aj v češtine, angličtine, dokonca aj v nemčine a francúzštine. Obdivujem ich za to,“ pochválila svojich študentov.