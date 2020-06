Bojnice lákajú pieskovými hradmi a sochami

Pieskové kráľovstvo so sochami draka, kráľa, princeznej a maketami deviatich slovenských hradov a zámkov otvorili 27. júna 2020 v Bojniciach. Podľa autora myšlienky Viktora Reisela ich päť sochárov vytvorilo približne za dva týždne. Na snímke piesková socha udatného kráľa.

Pieskové kráľovstvo so sochami draka, kráľa, princeznej a maketami deviatich slovenských hradov a zámkov otvorili v sobotu v Bojniciach. Podľa autora myšlienky Viktora Reisela ich päť sochárov vytvorilo približne za dva týždne.

VIDEO: Pieskové hrady v Bojniciach.

„Videl som podobné výstavy v Českej republike aj vo svete a mal som pocit, že na Slovensku je toho málo. Najťažšie bolo vyrezať Bojnický hrad, ktorý je dominantou a je veľmi rozsiahly. Má veľa vežičiek a okien, je taký zložitý,“ povedal autor myšlienky pieskového kráľovstva.

Sochy vznikali pod taktovkou autora ľadového dómu na Hrebienku Adama Bakoša a ich tvorcovia spotrebovali 130 ton piesku. „Vytvorili z nich Bojnický zámok, Krásnu Hôrku, Bratislavský hrad, Strečno, Spišský hrad, Oravský hrad, Smolenický zámok, Kežmarský hrad a Trenčiansky hrad. Počasie je najväčším nepriateľom. Ak prídu krúpy alebo povodne, musíme začať odznova,“ dodal Reisel.

Pieskové kráľovstvo v Bojniciach bude otvorené denne od 10.00 do 17.00 h. „Ak bude priaznivé počasie, chceli by sme vydržať do konca októbra,“ uzavrel Reisel.