Stredoškoláci vymysleli trenažér. Z Okuliarnika

Nadšenci Detskej železnice hodiny programovali a získavali a potrebné súčiastky v depách po celom Slovensku. Teraz musia zrekonštruovať originálnu kabínu lokomotívy prezývanej Okuliarnik. Stihnúť to chcú do budúceho 1. mája, kedy sa pravidelne spúšťa sezóna na Detskej železničke v košickom Čermeli.

„S Michalom sme pripravili vernú kópiu trenažéra lokomotívy radu 750. Bude prvý svojho druhu, pretože bude umiestnený v originálnej kabíne lokomotívy s prezývkou Okuliarnik, teda reálnej kabíne strojvodcu, čo z neho robí slovenský unikát,“ predstavuje netradičný projekt Slezák. Trenažér by mal byť stopercentnou kópiou naozajstnej lokomotívy. Zabrať im dala aj výroba videa, pretože amatérski rušňovodiči, ktorí si trenažér budú môcť vyskúšať, pôjdu po reálnej trati.

Kabínu lokomotívy ešte treba zrekonštruovať, dostane modro–žltý náter. Slavomír Slezák vo vnútri Okuliarnika, kde bude namontovaný trenažér. Autor: Robo Hakl, Pravda

„Okuliarniky sa preslávili na trati Margecany – Banská Bystrica na niekdajšom rýchliku Horehronec. Táto trať je pre svoju pestrosť a rôznorodosť právom považovaná za jednu z najkrajších na Slovensku. Najviac zaujme vodná nádrž Dedinky, telgártska slučka, sedlo Besník, Dobšinská ľadová jaskyňa, viadukty a množstvo tunelov," vysvetľuje maturant a zrejme aj budúci strojvodca Slezák.

Trať snímali dvoma kamerami, jedna bola v kabíne rušňovodiča, druhá priviazaná vpredu na lokomotíve. "Vieme nastaviť aj počasie, lokomotíva bude trúbiť aj svietiť. V kabíne bude stolička pre rušňovodiča, na pult umiestnime zošitový cestovný poriadok, lampičku či rádiostanicu. Náter bude pôvodný, v modro-žltom vyhotovení,“ opisuje podrobnosti Slezák. Stredoškolákov podporilo občianske združenie Detská železnica, v ústrety im vyšli aj zamestnanci Železničnej spoločnosti Slovensko a množstvo ľudí, ktorí im pomáhali získavať náhradné diely, aby bol výsledok čo najpresvedčivejší.

Trenažér pre rušňovodičov. Dvaja študenti vymysleli, že trenažér pripravila z originálnej kabíny rušňa Okuliarnik. Umiestnený je v priestoroch Detskej železničky Košice, kde si ho budú môcť vyskúšať aj návštevníci. Autor: Robo Hakl, Pravda

„Doteraz to bolo najmä o získavaní súčiastok a programovaní. Teraz nás ešte čaká najmä fyzická práca, musíme vymaľovať interiér aj exteriér Okuliarnika a umiestniť doň všetky súčiastky. To už bude jednoduché, pretože ich vložíme na miesta, kde boli v naozajstnej lokomotíve. Pred oknom budú dve monitory, na ktorých uvidia záujemcovia trať, akoby boli naozajstnými rušňovodičmi,“ hovorí Slezák. Pôvodne už mal byť trenažér funkčný 10. októbra, keď oslavuje Detská železnica narodeniny, no súčasná situácia plány posunula. „Trenažér bude sprevádzkovaný do 1. mája budúceho roka, keď sa slávnostne otvára sezóna na Detskej železnici,“ uviedol Slezák.

Jedinečný trenažér sa stane ďalšou veľkou atrakciou rodiaceho sa železničného skanzenu v areáli unikátnej úzkokoľajky.

„Rušňovodičských trenažérov je u nás síce viac, ale tento bude ako prvý umiestnený v reálnej kabíne strojvodcu, navyše v priestore, ktorý bude počas prevádzkových dní dostupný širokej verejnosti. Vážim si nadšenie a zápal mladých ľudí, ktorí sami od seba, bez nároku na zisk, honorár či vlastný prospech, chcú venovať svoju šikovnosť mnohým ďalším,“ oceňuje nápad študentov riaditeľ Detskej železnice Ľubomír Lehotský.